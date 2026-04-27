Tunisie: EST/CAB - Le sélectionneur national Sabri Lamouchi sera présent dans les tribunes

Le sélectionneur national Sabri Lamouchi sera présent ce dimanche dans les tribunes du stade du stade du 15-Octobre pour suivre la rencontre entre le Club Athlétique Bizertin et l'Espérance Sportive de Tunis.

Cette sortie constitue une nouvelle occasion pour le technicien tunisien d'observer de près plusieurs joueurs de Ligue 1 tunisienne, notamment ceux qui se sont illustrés lors des dernières journées. Parmi eux figurent le gardien du CAB Youssef Maktouf, ainsi que des internationaux comme Amine Ben Hamida, capitaine de l'Espérance, Houssem Teka et Bechir Ben Saïd.

À noter que Sabri Lamouchi était déjà présent la veille au stade olympique de Sousse pour assister à un match de l'Étoile Sportive du Sahel.