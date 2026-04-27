Tunisie: Aix-en-Provence-Coupe du monde de nage avec palmes - Sarra Ben Ahmed remporte l'or chez les juniors

26 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La sélection tunisienne de nage avec palmes a enrichi son palmarès, samedi, de deux nouvelles médailles une en or et une en argent lors de l'étape de la Coupe du monde disputée à Aix-en-Provence, qui s'achève ce dimanche.

La médaille d'or a été remportée par Sara Ben Ahmed sur le 400 mètres (bi-palmes) chez les juniors, avec un temps de 3 min 56 s 80.

La médaille d'argent est revenue à Mohamed Amine Aloui sur le 800 mètres (mono-palme) chez les seniors, en 6 min 42 s 49, signant à cette occasion un nouveau record national.

Le bilan tunisien s'élève désormais à cinq médailles (1 or, 2 argent et 2 bronze). Auparavant, Tasnim Jebali avait décroché l'argent sur le 1500 mètres (mono-palme) chez les seniors en 15 min 03 s 82, tandis que Riham Ben Salama avait obtenu le bronze sur le 200 mètres (bi-palmes) chez les seniors en 1 min 50 s 94. Sara Ben Ahmed avait également ajouté une médaille de bronze sur le 200 mètres (bi-palmes) juniors en 1 min 53 s 95.

La Tunisie participe à cette étape de la Coupe du monde avec sept nageurs : Riham Ben Salama, Sara Ben Ahmed, Mohamed Amine Aloui, Youssef Haj Hussein, Tasnim Jebali, Tasnim Ksaaoui et Yasmine Ben Ahmed.

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