Tunisie: 1966/2026 - Nabiha Ben Smida, figure du premier JT tunisien, effectue une visite à l'Etablissement de la Télévision Tunisienne

26 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Près de six décennies après sa première apparition en tant qu'animatrice de continuité à la télévision nationale, la journaliste chevronnée Nabiha Ben Smida a effectué, hier, une visite au nouveau siège de Établissement de la Télévision Tunisienne, à l'occasion de l'anniversaire de la création de la chaîne.

Une visite symbolique pour celle qui a participé aux premiers instants de la diffusion télévisée en Tunisie.

Nabiha Ben Smida figure parmi les quatre animatrices ayant eu l'honneur de présenter le tout premier journal télévisé en Tunisie en 1966. Aux côtés de Latifa Belsaoud, Afifa Ben Achour et de la défunte Naziha Maghrebi, elle a marqué les débuts de l'aventure audiovisuelle nationale. Leurs voix et leurs visages restent aujourd'hui encore associés aux premières années de la télévision tunisienne, témoignant de l'esprit pionnier qui a accompagné sa naissance.

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