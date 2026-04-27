Tunisie: Décès de Ahmed Khalifa - Une figure du cinéma et des séries syriennes s'éteint à 81 ans

Le monde artistique syrien est en deuil après l'annonce du décès de l'acteur Ahmed Khalifa, survenu à Damas à l'âge de 81 ans, à l'issue d'une longue carrière marquée par des contributions majeures au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Dans un communiqué publié sur Facebook, Syndicat des artistes syriens a rendu hommage au comédien disparu, saluant un parcours riche et influent qui s'est étendu sur plusieurs décennies.

Né en 1945 à Damas, Ahmed Khalifa débute sa carrière dans les années 1960 sur les planches du théâtre avant de s'imposer progressivement à l'écran. Il participe à plusieurs oeuvres marquantes, dont le film Ahlam Al Madina, ainsi que des séries emblématiques comme Yawmiyat Moudir Aam, Layali Al Salhiya, Bab Al Hara ou encore Aila 6 Noujoum.

Reconnu pour son jeu sobre et précis, il s'est illustré dans des rôles secondaires auxquels il a su apporter une forte dimension humaine, contribuant au succès de nombreuses productions sans rechercher les premiers rôles.

Sur le plan personnel, Ahmed Khalifa était père de deux enfants, Mohamed et Mohannad. Discret sur sa vie privée, il est resté actif artistiquement jusqu'à ses dernières années.