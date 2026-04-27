Tunisie: Match Club Africain - JSK, mesures de circulation à partir de 11h30

À l'occasion du match opposant le Club Africain à la Jeunesse Sportive Kairouanaise, prévu ce dimanche 26 avril 2026 au stade Hammadi Agrebi de Radès à 15h00 (11ème journée retour du championnat), le ministère de l'Intérieur a pris une série de mesures de circulation.

Restrictions de stationnement et de circulation

Le stationnement et la circulation de tous types de véhicules sont interdits sur la Route Nationale n°1, dans la section comprise entre le carrefour Chouchet Radès et le carrefour Borj Cedria (Zahra), de 11h30 à 19h00. Cette restriction ne s'applique pas aux supporters se rendant au stade munis de leurs abonnements ou tickets.

Accès au stade

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Les portes du stade ouvriront à 12h30. Il est fortement conseillé d'arriver tôt. Le ministère rappelle que les détenteurs de billets et d'abonnements doivent obligatoirement les présenter à tous les points de contrôle avancés (entrée côté autoroute, carrefour Oued Meliane, carrefour BSB et carrefour Nobo).

Orientation vers les parkings

Afin d'éviter les encombrements, la répartition des parkings a été organisée comme suit :

Parking Nord (Supporters Pelouse + Virage) : Accessible via l'échangeur du stade puis l'entrée principale (vers la gauche), ou via le carrefour Nobo, le carrefour du Village Méditerranéen, puis en tournant à droite vers le parking.

Parking Sud (Supporters Tribune + Enceinte) : Accessible via l'autoroute du Sud puis le carrefour Borj Cedria sous le pont (entrée côté Oliviers), ou via la Route Nationale n°1 par le carrefour Chouchet Radès et celui de la Médina Jedida, ou encore via le carrefour Nobo et le carrefour du Village Méditerranéen en tournant à gauche.

Consignes de sécurité et fluidité

Le ministère de l'Intérieur appelle les supporters à garer leurs véhicules à l'intérieur des parkings réservés pour garantir leur sécurité et assurer la fluidité du trafic à la sortie. L'accès aux parkings d'honneur est réservé exclusivement aux détenteurs de billets de loges et aux journalistes via l'entrée principale.

Enfin, le communiqué insiste sur le respect du Code de la route, en demandant d'éviter le transport irrégulier, la surcharge des véhicules ainsi que les conduites imprudentes ou dangereuses.