Tunisie: Transport international - Le port de Zarzis inaugure sa première ligne maritime régulière de fret

26 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le port de Zarzis a accueilli, ce dimanche matin 26 avril 2026, l'accostage du premier navire porte-conteneurs. Cet événement marque le lancement officiel de la première ligne maritime internationale régulière de transport de marchandises reliant les ports de Zarzis et Radès en Tunisie aux ports de Gioia Tauro en Italie et Tripoli en Libye.

Détails de l'opération

Dans un communiqué, le ministère du Transport a précisé que le port a réceptionné environ 407 conteneurs vides. Ceux-ci seront livrés aux clients afin d'être rechargés et réexpédiés via le port de Zarzis avant la mi-mai 2026.

Objectifs stratégiques et économiques

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L'instauration de cette activité commerciale au port de Zarzis s'inscrit dans une volonté de dynamiser l'économie et le commerce dans la région du Sud-Est tunisien. Cette initiative répond aux attentes des nombreuses entreprises locales exportatrices et vise à encourager l'investissement en réduisant les coûts de transport ainsi que les délais de transit des marchandises. Elle permet également d'optimiser l'exploitation des infrastructures et des capacités disponibles au sein du port.

Le ministère a également souligné que les autorités portuaires et les entreprises intervenantes ont mobilisé tous les équipements et matériels nécessaires pour assurer les opérations de chargement, de déchargement et de manutention des conteneurs.

Projets de développement futurs

Par ailleurs, le port commercial de Zarzis se prépare à lancer, d'ici la fin de l'année en cours, un projet de dragage. Selon la même source, ces travaux visent à permettre l'accueil de navires de plus grande taille avec un tirant d'eau allant jusqu'à 11 mètres. Ce projet soutiendra tant l'activité commerciale que le transport de passagers et les croisières touristiques, tout en garantissant la sécurité de la navigation maritime dans la zone.

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