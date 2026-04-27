Tunisie: CA - Plus de points à perdre

26 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Un match-piège où les équipiers de Chaouat vont devoir gagner et attendre un cadeau du CAB.

La dernière ligne droite se profile pour le CA dans ces 5 dernières journées : un mini-championnat de cinq journées et la case de départ pour le CA et son concurrent direct l'EST.

Cinq matches où Benzarti devra trouver le meilleur onze qui puisse l'aider à l'emporter et à jouer ses chances à fond pour obtenir le titre. Après le nul à Monastir, le CA entend renouer avec les succès en recevant une JSK qui joue sa survie en ligue 1.

Un véritable match-piège qui ressemble beaucoup à celui joué et gagné assez péniblement devant l'ASG. Benzarti aura l'embarras du choix, même si on est persuadé que l'entraîneur clubiste n'est pas fan de la rotation.

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Il devra récupérer Khadhraoui, rétabli de sa blessure et qui retrouvera sa place sur le couloir gauche. Sinon, pas de grands changements à faire en défense qui tient bon et qui représente le premier atout en cette fin de saison.

Chamekh, Zaâlouni, Shili, Chrifi et Ben Abda forment un ensemble assez cohérent et solide.

En milieu, Benzarti ne s'est pas fixé sur un choix unique dans les dernières journées en cherchant toujours le trio qui presse et qui joue vite et direct pour créer le déséquilibre auprès de l'adversaire. Lors du dernier match joué à Monastir, Saydou Khan a gagné des points et devrait conserver sa place aux côtés de Zemzmi et Harzi.

Ça reste le trio le plus nanti et qui a le plus d'expérience. En attaque, Chaouat, qui doit se racheter et éviter les erreurs de placement face à l'arme de l'hors-jeu, reste la pièce maîtresse et celui qui marque le plus de buts.

Son point fort est l'efficacité offensive et son opportunisme. Le CA est décidé à rafler les trois points et se mettre à l'abri d'une mauvaise surprise. Les Bouguerra, Ait Malek, Chrimi, Kinzumbi, Mahmoud demeurent d'autres solutions que Benzarti peut utiliser. Les choses sérieuses commencent pour les Clubistes dans ce dernier sprint du championnat.

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