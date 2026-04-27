Tunisie: Italie/Résilience territoriale - Semmama et la Murgia scellent un partenariat inédit

Tunis — Un pont inédit entre le sud de l'Italie et la Tunisie est en train de se construire à travers l'initiative du collectif "Avrusc", né d'une rencontre artistique et territoriale est désormais engagé dans un dialogue durable entre la région italienne de la Murgia et la localité tunisienne de Semmama.

Fondé par sept jeunes Italiens aux profils variés (Angela, Anna, Claudio, Fedeliano, Mariantonietta, Michele et Rosalba), ce collectif s'inscrit dans une démarche de résilience territoriale mêlant agriculture, artisanat, valorisation du patrimoine et création artistique. Il a pris forme concrète à l'occasion du Festival des Berges de Semmama (25-29 mars 2026), marquant le point de départ d'un partenariat entre les deux territoires.

La Murgia, plateau rural du sud de l'Italie, et Semmama, située à Kasserine, dans les hauteurs du centre-ouest tunisien, présentent des similitudes frappantes. Les deux territoires "frères" se caractérisent par une altitude comparable, une faible densité de population et des économies reposant principalement sur l'agriculture et le pastoralisme.

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Ces régions partagent également une forme de marginalité géographique et économique par rapport aux grands centres nationaux. Toutefois, cette position périphérique s'accompagne d'une forte capacité de résilience locale, fondée sur la solidarité communautaire, la valorisation des ressources naturelles et un engagement social face aux défis contemporains.

Au-delà des similitudes géographiques, la rencontre entre Avrusc et les habitants de Semmama a été déterminante. "L'accueil chaleureux et spontané de la population locale a favorisé l'émergence d'un lien humain fort, transformant une première visite en un projet de coopération à long terme", commentent les initiateurs du collectif.

Le nom du collectif, inspiré de l'asphodèle, une plante résistante poussant sur les terres arides de la Murgia, symbolise cette volonté de renaissance et de continuité. À l'image de cette fleur, Avrusc entend faire émerger une nouvelle dynamique entre territoires méditerranéens partageant des réalités communes.

Ce partenariat naissant ouvre ainsi la voie à des échanges culturels, sociaux et économiques entre deux régions qui, bien que séparées par la mer, apparaissent désormais unies par une même vision de développement local et durable.