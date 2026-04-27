Tunisie: EST - L'obligation de gagner

Déplacement aussi difficile soit-il, Patrice Beaumelle et ses hommes n'ont plus vraiment le choix que de ramener les trois points de Bizerte.

Les "Sang et Or" se déplacent cet après-midi à Bizerte alors qu'ils sont dans une bien mauvaise posture après leurs deux dernières contre-performances. Eliminés en demi-finale de la Ligue des champions par Mamelodi Sundowns, les Espérantistes ont été tenus en échec par les Zarzissiens. Un semi-échec venu envenimer la situation au moment où Patrice Beaumelle et ses hommes étaient censés faire une réaction en remportant la victoire, histoire de consoler leurs supporters après l'élimination en Ligue des champions, chose qu'ils n'ont pas faite : une piètre prestation en deuxième mi-temps durant laquelle ils ont été incapables de signer le but de la victoire. À cause du nul concédé face à l'ESZ, l'Espérance de Tunis partage désormais le fauteuil de co-leader avec le Club Africain alors qu'une victoire, jeudi dernier, lui aurait permis de s'emparer de la pôle position avec deux longueurs d'avance.

Aujourd'hui, la concurrence pour le titre de champion de Tunisie que l'Espérance est appelée à défendre est plus que jamais serrée avec un Club Africain aussi déterminé à l'emporter. Alors qu'il ne reste que cinq journées à disputer et comme l'Espérance est ex aequo avec le Club Africain, il n'y a plus droit à l'erreur. Le moindre faux pas ferait perdre à l'Espérance son titre de champion.

Tougai et Jebali, opérationnels

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Bien qu'aucun joueur ne soit suspendu, le coach "sang et or" ne peut compter sur l'ensemble de son effectif à cause d'une infirmerie qui ne désemplit pas totalement. En ce sens, l'absence de Yan Sasse et Khalil Guenichi se prolonge, car pas totalement rétablis de blessure. Par contre, Chiheb Jebali est rétabli et pourra prêter main forte à ses coéquipiers cet après-midi. Ceci dit, la titularisation de Chiheb Jebali ou son incorporation en cours est tributaire des choix de Patrice Beaumelle qui dispose de solutions de rechange à l'entrejeu, Moez Haj Ali et Hamza Rafia notamment, capables d'assurer une transition rapide, aussi bien sur le plan défensif qu'offensif.

En attaque, Florian Danho, buteur contre l'ESZ, est appelé à se montrer aussi perspicace tout à l'heure face à la défense cabiste. L'avant-centre franco-ivoirien, par sa puissance, est en mesure de peser aussi sur la défense cabiste comme il l'a su faire jusque-là. A lui de savoir exploiter au mieux les occasions qui se présenteront à lui. Quant à Kouceila Boualia, buteur aussi lors du dernier match, il doit poursuivre sur la même lancée en créant le danger depuis le couloir droit. Diakité et Diarra, eux, sont autant de cartes à jouer, aussi bien dans le onze de départ qu'en cours de jeu. Bref, le coach "sang et or", qui alignera les mêmes joueurs ou presque, doit soigner davantage son approche pour se montrer plus perspicace en attaque et, surtout, plus solide en défense.

Le programme

Aujourd'hui

A Radès

Club Africain-JS Kairouanaise; arb : Achraf Haraketi / VAR : Amine Fguir

A Bizerte

CA Bizertin-Espérance ST; arb: Fraj Abdellaoui / VAR : Montassar Belarbi

A Sfax

CS Sfaxien-Stade Tunisien; arb : Hosni Naili / VAR : Hamza Jaied

A Zarzis

ES Zarzis-Olympique Béja; arb : Amir Loucif / VAR : Haythem Guirat

Coup d'envoi à 15h30.