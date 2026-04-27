Tunisie: FILT 2026 - Comment redonner le goût de lire aux adolescents ?

Des écrivains et spécialistes tunisiens et étrangers ont appelé samedi, à la 40ᵉ édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), à repenser les pratiques de lecture des adolescents et à adapter les contenus à l'ère numérique, dans un contexte de recul de la lecture.

Réunis lors d'une table ronde consacrée à la littérature pour adolescents, tenue au pavillon du ministère des Affaires culturelles, les participants ont notamment plaidé pour un renforcement de la lecture dans les programmes scolaires et pour une meilleure intégration des outils numériques au service du livre.

Plusieurs intervenants ont relevé un recul de l'intérêt pour la lecture chez les jeunes comme chez les adultes, qui se tournent davantage vers des contenus étrangers, notamment en anglais et en français.

Ils ont insisté sur la nécessité de développer des œuvres adaptées à la tranche d'âge 12-18 ans, située « entre deux mondes », comme l'a indiqué le poète et écrivain Slah Ben Ayed.

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« Les livres pour enfants et adolescents devraient être vendus en pharmacie : ils sont un remède pour les enfants de l'écran », a-t-il déclaré, plaidant pour une généralisation des ateliers de lecture et d'écriture dans les espaces éducatifs.

L'écrivain et penseur Lazhar Nafti a souligné que la littérature pour adolescents doit reposer sur le respect du lecteur et le développement de son esprit critique, appelant à l'inscrire dans son environnement social et culturel.

De son côté, l'écrivain et éducateur Abbas Slimane a mis en garde contre les effets du numérique, évoquant un passage « d'une lecture lente et analytique à une lecture fragmentée et superficielle ».

L'écrivain et éditeur Sami Mokaddem a, pour sa part, appelé à dépasser les classifications par âge dans l'écriture, en privilégiant le plaisir de lecture.

L'écrivaine égyptienne Mirna al-Mahdi a relevé que la littérature pour adolescents attire un large public en Égypte, tout en souffrant d'un manque d'auteurs et de reconnaissance critique.

La rencontre s'est achevée par un débat sur les moyens d'encourager la lecture et l'écriture chez les adolescents en Tunisie.

La Foire se tient au Parc des expositions du Kram du 23 avril au 3 mai, sous le thème « La Tunisie, patrie du livre ». La programmation culturelle destinée aux enfants et aux adolescents mêle lecture interactive et récits numériques.