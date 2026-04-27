Tunisie: Gouverneur de Monastir - Visite surprise à la fourrière municipale de Moknine

Dans le cadre du suivi rigoureux de la gestion des biens publics, le Gouverneur de Monastir, Issa Moussa, a effectué ce samedi 25 avril 2026 une visite inopinée au dépôt municipal de la ville de Moknine. Ce déplacement, dont l'objectif était d'évaluer de visu l'organisation et l'exploitation des espaces communaux, a donné lieu à un constat sans appel sur la situation délétère des lieux.

Selon un communiqué officiel de la wilaya, le chef de l'exécutif régional a découvert une situation jugée particulièrement insatisfaisante. Le rapport de visite pointe du doigt un manque flagrant de propreté, une désorganisation totale des saisies et un encombrement critique. Cette saturation est principalement causée par l'accumulation excessive d'objets saisis et de mobilier vétuste dont l'usage a cessé depuis longtemps.

Face à cet état de fait, le Gouverneur a ordonné une intervention d'urgence pour assainir le dépôt et ses abords, exigeant l'élimination immédiate des déchets et des herbes folles. Au-delà de l'aspect esthétique, Issa Moussa a insisté sur une restructuration complète de l'espace afin d'optimiser les conditions de stockage et de renforcer l'efficacité de la gestion des équipements municipaux.

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L'un des points saillants de cette visite concerne la lenteur des procédures administratives. Le Gouverneur a fermement appelé à une accélération des démarches juridiques nécessaires au lancement des ventes aux enchères publiques. Pour l'autorité régionale, la complexité actuelle des circuits légaux ne justifie plus l'engorgement des dépôts, qui entrave la fluidité des services municipaux. Il a également examiné les registres de saisie, rappelant l'obligation de mettre à jour rigoureusement les documents administratifs pour garantir une transparence totale et une traçabilité conforme aux cadres réglementaires.

En réponse à ces directives, le secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Moknine a tenu à préciser que les services communaux ne sont pas restés inactifs. Une première vente aux enchères a déjà été réalisée récemment et une seconde opération est actuellement en cours de préparation. Par ailleurs, une évacuation partielle des ferrailles et des biens mobiliers hors d'usage vers l'usine El Fouladh a débuté ces derniers jours. Cette dynamique de désencombrement devrait se poursuivre en étroite coordination avec les services du gouvernorat afin de restaurer la pleine fonctionnalité de ce site stratégique pour la commune.