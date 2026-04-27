Tunisie: Diaspora tunisienne - Paris accueille un forum géant sur les opportunités de demain

26 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'ambassadeur de Tunisie à Paris, Dhia Khaled, a appelé les compétences tunisiennes établies en France à agir comme « passerelle » entre les deux rives de la Méditerranée, au cours de la deuxième édition du Forum des Métiers de l'ATUGE-France, samedi à Paris, consacré à l'intelligence artificielle et aux métiers d'avenir.

Devant un parterre de plus de 1 300 participants, à savoir des chefs d'entreprise, des décideurs, des banquiers, des universitaires, des startupeurs et de jeunes diplômés en quête d'opportunités, l'ambassadeur de Tunisie à Paris, Dhia Khaled, a dressé un panorama des opportunités qu'offre la Tunisie aux investisseurs et aux talents de la diaspora, citant en priorité les secteurs à forte valeur ajoutée, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la santé numérique, la fintech, ainsi que les transitions énergétiques et écologiques.

Selon une publication sur les réseaux sociaux de l'ambassade, il a réaffirmé l'engagement de la Tunisie en faveur d'une IA éthique et responsable, saluant les efforts déployés par le pays pour former des ressources humaines hautement qualifiées. Il a exhorté la diaspora tunisienne à renforcer son rôle de « passerelle », tant pour l'accompagnement des jeunes diplômés que pour la promotion d'un partenariat tuniso-français multidimensionnel.

Tout au long de la journée, des ateliers pratiques ont guidé les participants sur la rédaction de CV, la préparation aux entretiens d'embauche et l'impact de l'IA sur la recherche d'emploi. Un espace de rencontres directes a par ailleurs permis aux jeunes talents tunisiens d'échanger avec des entreprises françaises et tunisiennes présentes, favorisant ainsi le réseautage et l'émergence de partenariats concrets.

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Organisé par l'Association des Tunisiens des Grandes Écoles en France (ATUGE-France), cet événement s'inscrit dans une dynamique de valorisation de l'expertise de la diaspora et de soutien à l'employabilité des jeunes diplômés, à l'heure où les nouvelles technologies transforment en profondeur les marchés du travail à grande vitesse.

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