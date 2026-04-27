Ile Maurice: L'ancien ministre Abu Kasenally n'est plus

L'ancien ministre et député du Parti travailliste, le Dr Abu Kasenally, est décédé à l'âge de 84 ans.

Né le 10 août 1941 à Rivière-du-Rempart, il avait fait ses études de médecine à l'Université d'Aberdeen, en Écosse. Chirurgien de renom, il a également occupé des postes importants dans le secteur de la santé publique, notamment comme directeur de l'hôpital civil et de l'hôpital Victoria à Candos.

Il fait son entrée en politique lors des élections générales de 2005, où il est élu dans la circonscription no 15 (La Caverne-Phoenix). Il est alors nommé ministre des Services publics. En 2008, il devient ministre du Logement et des Terres.

Réélu aux élections de 2010 dans la circonscription no 13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac), il conserve le portefeuille du Logement et des Terres jusqu'en 2014.

Le Dr Abu Kasenally avait également été décoré du titre de Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean par le Premier ministre Navin Ramgoolam. Durant son passage au gouvernement, il avait notamment appliqué le système de l'heure d'hiver en 2006, devenant ainsi le deuxième ministre à introduire cette mesure après son frère, le Dr Swaley Kasenally, qui l'avait fait en 1983.