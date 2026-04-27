Ile Maurice: Le sport au service de la cohésion sociale

27 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

La Youth Football Initiative 2026 a été officiellement lancée le samedi 25 avril, à Port-Louis dans le cadre d'un partenariat réunissant Cim Finance, la municipalité de Port-Louis, la Mauritius Football Association et l'ONG Partaz Enn Sourire. Cette initiative vise à encourager l'engagement des jeunes à travers le sport, tout en les sensibilisant à des problématiques sociales majeures, notamment la prévention contre la drogue.

L'événement de lancement a été marqué par plusieurs temps forts, à commencer par la Walk of Sport Champions Against Drugs. Cette marche symbolique a réuni joueurs, partenaires institutionnels, autorités et citoyens dans les rues de la capitale, autour d'un message commun de mobilisation et de prévention.

Dans la continuité, un tournoi de football a été organisé avec la participation de 18 équipes de jeunes. L'objectif affiché : promouvoir les valeurs de fair-play, de discipline et de cohésion sociale à travers la pratique sportive.

La compétition s'est conclue par une finale disputée, au cours de laquelle l'équipe de Résidence Briquetterie s'est imposée aux tirs au but face à Vallée-Pitot. La troisième place est revenue à l'équipe de Pointe-aux-Sables.

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Au-delà du volet sportif, cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large d'accompagnement et de sensibilisation des jeunes, en faisant du football un levier d'inclusion et de prévention.

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