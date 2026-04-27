Ile Maurice: Un incendie maîtrisé dans une cellule

Un incendie s'est déclaré le samedi 25 avril en début de soirée dans une cellule du poste de police de Rose-Hill. Alertés vers 18 h 50, les policiers ont procédé à l'évacuation rapide des cinq détenus, tandis que la Divisional Support Unit et l'Ops Room intervenaient pour maîtriser les flammes.

Selon les premiers éléments recueillis auprès d'un détenu, un emballage de nourriture aurait pris feu avant qu'un matelas utilisé pour tenter d'éteindre l'incendie ne s'enflamme à son tour.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais trois détenus ont sollicité un examen médical par précaution. Les pompiers ont retiré un matelas entièrement calciné.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident. Les détenus ont, par ailleurs, été transférés à la prison de Midlands.