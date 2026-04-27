Ile Maurice: Chico Bouchikhi adresse ses condoléances aux Mauriciens

27 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir Sumeet Mudhoo

Actuellement logé au Club Med à Albion, le leader du groupe Chico & The Gypsies, Chico Bouchikhi, a tenu à adresser un message de soutien aux Mauriciens à la suite du décès de Ras Natty Baby, figure emblématique du seggae.

L'artiste exprime ses sincères condoléances à la famille du disparu ainsi qu'à l'ensemble du peuple mauricien, saluant l'héritage musical laissé par le chanteur.

Rappelons que Chico & The Gypsies étaient en concert à Maurice samedi dernier au Trianon Convention Centre, lors d'un spectacle organisé par Showtime Mauritius.

Retrouvez l'entretien complet ce soir sur la page Facebook de l'express.

Lire l'article original sur L'Express.

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