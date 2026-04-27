Ile Maurice: «Notre école forme des diplômés inutiles, il est temps de nommer le problème»

Le taux de chômage des jeunes à Maurice dépasse les 19 %. Une grande partie de ces jeunes ont un diplôme en poche. Si l'école était à la hauteur de sa mission, ce chiffre serait une anomalie. Il est, en réalité, un symptôme.

Depuis l'indépendance, notre système éducatif repose sur une logique héritée de la période coloniale : mémoriser, réciter, être évalué sur sa capacité à restituer ce que d'autres ont pensé avant soi. Ce modèle a peut-être eu sa pertinence hier. Aujourd'hui, il produit des individus formés pour un monde qui n'existe plus.

L'intelligence artificielle analyse un rapport de cinq cents pages en trois minutes. Elle rédige, planifie, calcule. Et nous, nous continuons à évaluer nos enfants sur les mêmes compétences que des machines exécutent mieux qu'eux. C'est là l'impasse dans laquelle nous avons enfermé une génération entière.

Un système conçu pour trier, non pour former

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La structure de notre éducation n'est pas neutre. Elle reflète une hiérarchie sociale que nous avons intériorisée sans jamais la remettre en question : médecin, avocat, ingénieur, ou rien. Les familles aisées envoient leurs enfants dans des universités privées à l'étranger. La classe moyenne s'endette pour des cours particuliers. Les autres reçoivent, avec un sourire poli, le message qu'ils n'ont pas le niveau.

La majorité de nos ministres sont des juristes. Ce n'est pas en soi un problème. Mais quand on observe l'état du pays, la gestion des institutions, la qualité du débat public, la capacité d'innovation, on est en droit de se demander si cette concentration de profils similaires dans nos centres de décision est vraiment un atout.

Le problème n'est pas les individus. Le problème, c'est un système qui valorise un seul modèle de réussite et ignore tout le reste. Un enfant doué pour les technologies agricoles, pour la communication, pour les arts ou le sport, ce système ne lui offre pas de voie. Il lui offre un mur.

Trois réformes urgentes Réformer l'évaluation - l'examen ne peut plus régner seul

Aujourd'hui, l'examen écrit représente la quasi-totalité de la note finale d'un élève. Ce modèle ne mesure ni la créativité, ni la capacité à résoudre des problèmes réels, ni les compétences relationnelles que tout employeur recherche. Je propose qu'à partir du niveau secondaire, l'examen écrit ne représente pas plus de 40 % de l'évaluation globale. Le reste : projets concrets avec un plan et une présentation, heures de service communautaire sur le modèle canadien, activités sportives, et participation à des disciplines parascolaires : débat, théâtre, vidéographie, musique, rédaction. Un être humain complet, pas une machine à restituer des cours.

Introduire l'AgriTech et l'entrepreneuriat dès l'école primaire

Quand on parle d'agriculture à Maurice, l'image qui vient est celle d'un autre siècle. L'agriculture de 2026, c'est l'AgriTech : drones de précision, hydroponie, agriculture verticale, agri-entreprise. Maurice est une île tropicale au sol fertile et au soleil généreux. Si nous formions nos enfants à ces disciplines dès le primaire, avec le concours d'agriculteurs et d'entrepreneurs formés à transmettre, nous cesserions d'importer des légumes pour commencer à exporter des solutions. Il faut aussi introduire, dès le secondaire, les bases de la gestion de projet et du networking. Ces compétences-là, nos jeunes les apprennent aujourd'hui dans d'autres pays, puis ils y restent.

Intégrer l'intelligence artificielle et les sciences politiques dans le cursus ordinaire

L'IA ne disparaîtra pas parce que nos écoles l'ignorent. Elle est déjà là, dans les poches de nos élèves, dans les pratiques de nos enseignants. La question n'est pas de l'interdire ou de la subir, mais de former nos enfants à la diriger avec intelligence et sens éthique. En parallèle, il est temps d'introduire les sciences politiques comme matière à part entière dès le secondaire, avec le débat comme outil d'évaluation, en français, en anglais, ou en kreol mauricien. L'intelligence ne doit pas être étouffée par la langue. Un citoyen qui comprend comment fonctionne son pays est moins facile à manipuler. C'est peut-être là l'une des réformes les plus redoutées.

Ce que font les autres

La Finlande a développé un cours d'initiation à l'IA accessible à tous, sans barrière technique, et l'a diffusé à plus d'un million de personnes dans le monde. Singapour forme ses enseignants à l'IA et évalue ses étudiants sur des compétences pratiques plutôt que la mémorisation. La Corée du Sud a refondu son système d'évaluation dans le même esprit. Le Canada conditionne l'obtention du diplôme secondaire à des heures de service communautaire. En février 2026, Maurice a lancé un assistant IA dans huit écoles publiques. C'est un début. Mais déployer un outil sans réformer les pratiques pédagogiques ni le système d'évaluation, c'est poser un smartphone dans une salle de classe du XIXe siècle et appeler ça une révolution.

Une vision, pas un slogan

Ces réformes ne peuvent pas être décrétées du jour au lendemain. Elles nécessitent une formation continue des enseignants, des partenariats avec le secteur privé et la société civile, et une volonté politique réelle de rompre avec un modèle qui ne sert plus qu'une minorité.

Ce que je propose n'est pas une utopie. C'est ce que des pays comparables à Maurice ont commencé à construire il y a dix ans. Nous avons du retard. Mais le retard n'est pas une fatalité, c'est une décision que l'on peut choisir de ne plus reconduire.

À la génération qui se sent ignorée par ce système : vous n'avez pas échoué. Le système a échoué à vous voir. Et à ceux qui croient que Maurice peut être autre chose, que notre île mérite une ambition à la hauteur de son potentiel, j'ai besoin de vous.

Le changement ne commence pas par une élection. Il commence par une conversation que l'on refuse de ne plus avoir.