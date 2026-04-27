Ile Maurice: Une journée d'inclusion pour les enfants d'Autisme Maurice

À l'initiative d'Alliance Media, une fête spéciale a été organisée le vendredi 24 avril pour quelque 65 enfants de l'école Autisme Maurice à Quatre-Bornes, dans le prolongement de la Journée internationale de sensibilisation à l'autisme du 2 avril.

Châteaux gonflables, maquillage pour enfants, animations de super-héros et sachets de friandises à emporter : c'est dans une atmosphère festive et bienveillante que les élèves ont vécu une journée pas comme les autres. Organisé en partenariat avec l'ONG Autisme Maurice, cet événement baptisé «Fun Day» visait à offrir un moment de joie aux enfants tout en poursuivant la sensibilisation du public à l'autisme.

L'initiative s'inscrit dans la continuité des activités organisées à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Cette année, une grande marche avait mobilisé de nombreux jeunes. Dans cet élan, Alliance Media a souhaité offrir aux élèves une fête qui leur soit entièrement dédiée.

«Alliance Media est venu vers nous pour rester dans la continuité de la Journée internationale et ils nous ont offert une petite fête pour les enfants avec des châteaux gonflables, du face painting...», confie Lise Juganaikloo, directrice d'Autisme Maurice.

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Organisation non gouvernementale, Autisme Maurice gère actuellement deux écoles spécialisées pour enfants autistes dans le pays. L'organisation poursuit également le développement de ses services : un centre de formation destiné aux jeunes adultes de 20 ans et plus a été lancé l'année dernière, et une nouvelle structure est prévue cette année.

«Nous allons lancer un centre d'accueil de jour pour que ces enfants puissent aussi acquérir les compétences de base de la vie et travailler sur leur autonomie», ajoute Lise Juganaikloo.