Ile Maurice: World Bank Group - Une nouvelle stratégie pour les petits États

L'isolement, l'étroitesse des marchés, la forte dépendance aux importations et la vulnérabilité aux chocs extérieurs figurent parmi les défis majeurs des «petits États». Pour y répondre, le World Bank Group (WBG) a défini une approche spécifique pour mieux accompagner ces pays. Cette stratégie a été officiellement lancée le 17 avril, à l'occasion des réunions du International Monetary Fund (IMF) et du WBG Spring Meetings.

La Banque mondiale considère généralement comme «petits États» les pays dont la population est inférieure à 1,5 million d'habitants. Dans le cadre du Small States Update, cette appellation renvoie plus précisément aux membres du Small States Forum (SSF), un groupe composé de 50 pays, dont Maurice. Celui-ci inclut 40 États en dessous de ce seuil démographique, ainsi que 10 autres légèrement au-dessus, mais confrontés à des défis de développement similaires. La stratégie distingue trois catégories de petits États, selon leur taille et leur degré d'isolement par rapport aux marchés internationaux.

La stratégie considère en priorité les principaux freins à la croissance, à l'emploi et à la résilience. Ces priorités couvrent notamment le renforcement des systèmes de santé, avec une meilleure implémentation du numérique et une prise en compte accrue de la résilience climatique, afin d'élargir l'accès à des services de qualité. L'amélioration de la connectivité, tant physique que numérique, est également au coeur des priorités, tout comme le développement d'infrastructures plus résistantes et une meilleure préparation face aux catastrophes.

Consolider les finances publiques

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Sur le plan économique, l'objectif est de consolider les finances publiques et la gestion de la dette, tout en favorisant un accès élargi à une énergie fiable et abordable. Un soutien accru est aussi prévu pour les micro, petites et moyennes entreprises, notamment à travers un meilleur accès au financement, la digitalisation et des services d'accompagnement, y compris pour les entreprises dirigées par des femmes.

Les actions prévues dans le cadre de ces six initiatives phares seront adaptées aux réalités de chaque catégorie de pays. Certaines interventions concerneront l'ensemble des petits États, tandis que d'autres seront ciblées selon les besoins spécifiques de chaque catégorie. Par exemple, le renforcement des finances publiques et la consolidation de l'espace budgétaire, en vue d'assurer la soutenabilité de la dette, est une priorité commune. Toutefois, pour les pays les plus isolés, l'accent sera davantage mis sur des réformes favorisant la viabilité à long terme et une meilleure gestion de l'aide. Dans les États disposant d'une connectivité intermédiaire, des mécanismes tels que les échanges dettedéveloppement seront privilégiés. Pour les pays plus intégrés aux marchés, ces instruments seront combinés avec une gestion renforcée des risques budgétaires, notamment ceux liés aux industries extractives.

La stratégie s'appuie sur des instruments de financement comme les échanges dette-développement, des facilités de préparation de projets et des mécanismes d'incitation financière. Elle prévoit également un renforcement des outils de gestion des crises, face à des besoins de plus en plus exprimés par les pays concernés.

Un accent particulier est mis sur la mobilisation du secteur privé, en facilitant l'accès aux financements, en soutenant les marchés financiers locaux et en développant le partage des risques à travers les garanties. Le renforcement des capacités est au centre de l'approche, notamment à travers l'amélioration des compétences de mise en oeuvre et l'échange d'expériences entre pays.

Coopération élargie

De plus, les approches régionales et les partenariats sont encouragés afin de mutualiser les ressources et de simplifier les procédures, notamment en matière de passation de marchés et de normes environnementales et sociales. La stratégie repose ainsi sur une coopération élargie entre bailleurs bilatéraux, institutions multilatérales, secteur privé et fondations autour des initiatives phares.

La mise en oeuvre de cette stratégie s'appuiera sur les Country Partnership Frameworks (CPFs) et les Regional Partnership Frameworks (RPFs), qui sont les principaux instruments de planification du WBG dans son engagement avec les pays partenaires.