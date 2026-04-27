Ile Maurice: Rs 16 millions «dan kamion salte» - La police remonte la piste du réseau

Cette menace, lancée par des individus soupçonnés d'être liés à un réseau de trafic de drogue donne le ton dans l'affaire des Rs 16 millions retrouvés lors d'un transfert de déchets à Poudre-d'Or. Une seconde intimidation aurait suivi peu après : «Zot krwar zot pou gard sa larzan-la ? Nou pou vinn repran li, mem si bizin fer violans.»

Ces propos ont immédiatement alerté les autorités. L'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) et la CID de Piton ont ouvert une enquête approfondie, suspectant un lien entre cet argent liquide et un réseau de trafic de stupéfiants opérant dans le Nord.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'affaire a débuté après la découverte de liasses de billets en coupures de Rs 1 000 lors d'un transfert de déchets vers le site d'enfouissement de Poudre-d'Or, le mercredi 22 avril. L'argent aurait été mélangé aux détritus, laissant penser à une tentative de dissimulation. Le montant total avoisinerait les Rs 16 millions, une somme qui intrigue fortement les enquêteurs.

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Rapidement, la nouvelle se serait répandue, attirant des individus venus réclamer l'argent. C'est dans ce contexte que des menaces auraient été faites, renforçant l'hypothèse d'un réseau criminel cherchant à récupérer de l'argent lié à des activités illégales.

La police privilégie désormais la piste d'un transfert raté en lien avec un trafic de drogue. Les enquêteurs pensent que cet argent pourrait provenir d'une transaction importante ou d'une livraison de stupéfiants. Ils n'écartent pas non plus que de la drogue ait été dissimulée dans le même chargement, ou qu'une partie de la cargaison ait disparu avant l'arrivée du camion au dépotoir. L'objectif aurait été de faire disparaître toute trace compromettante via le circuit des déchets.

Les limiers de l'ADSU, avec le soutien de la CID de Piton, ont lancé une enquête détaillée pour retracer l'origine de l'argent et identifier les personnes impliquées. Le trajet du camion ayant transporté les déchets est analysé avec précision : point de départ, arrêts éventuels et moment exact du déversement à Poudre-d'Or. Chaque étape est passée au crible.

L'analyse des images de vidéosurveillance (CCTV) constitue un élément central de l'enquête. Les caméras des stations de transfert, des routes empruntées et des alentours du site d'enfouissement sont examinées afin de détecter toute présence suspecte ou manipulation du chargement avant son arrivée.

Parallèlement, plusieurs personnes ayant eu accès au camion ou au site pourraient être interrogées. Les enquêteurs tentent de déterminer si l'opération a été planifiée ou improvisée, et si un réseau structuré utilisait ce mode de transport pour déplacer de grosses sommes en liquide sans éveiller les soupçons. Le montant retrouvé laisse penser à une opération d'envergure impliquant plusieurs personnes.

Les menaces enregistrées renforcent la conviction des autorités qu'un réseau organisé est prêt à utiliser l'intimidation pour récupérer l'argent. Les enquêteurs tentent également d'établir un lien avec d'autres affaires de trafic de drogue dans la région, à travers des recoupements avec des suspects déjà connus des services antidrogues.

La police affirme sa détermination à faire toute la lumière sur cette affaire. L'ADSU et la CID de Piton poursuivent leurs investigations afin de retracer l'origine des Rs 16 millions, déterminer un éventuel lien avec une cargaison de drogue et identifier les auteurs de cette dissimulation. Les autorités n'excluent pas que cette enquête débouche sur le démantèlement d'un réseau impliqué dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent.