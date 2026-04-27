Ile Maurice: Dev Sunassy accuse Paul Bérenger de plagiat

Une nouvelle controverse agite la scène politique. Dev Sunassy, de Linion Moris, dénonce ce qu'il qualifie de « copie »du logo de son mouvement par Paul Bérenger, à la suite de l'annonce du nouveau parti Konba Militan Progresis.

Interrogé, Dev Sunassy reconnaît d'abord le droit de Paul Bérenger de lancer une nouvelle formation politique. «Ce n'est absolument pas un problème. Il a son histoire et sa légitimité », affirme-t-il, tout en rappelant les luttes communes menées dans le passé, notamment lors de mobilisations citoyennes.

Cependant, le ton se durcit lorsqu'il aborde la question du logo dévoilé à l'occasion de l'annonce du mouvement, en vue du congrès fondateur prévu le 9 mai. Selon lui, plusieurs observateurs estiment qu'il s'agit d'un «copier-coller» du visuel de Linion Moris. Sans entrer dans une confrontation directe, il exprime néanmoins une certaine déception face à ce qu'il considère comme un manque d'innovation.

« Nous avons un esprit créatif, nous ne voulons pas être copiés », insiste-t-il, avant d'ajouter : «Pe lans enn nouvo mouvman mem, inove inpe».

Pour l'heure, aucune démarche officielle n'a été annoncée. Dev Sunassy indique que toute décision relèvera des instances compétentes, notamment de la commission électorale.