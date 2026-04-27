Ile Maurice: Mission jugée encourageante à Washington, D.C.

Maurice affirme avoir posé « des bases solides » en vue de redéfinir ses relations commerciales avec les États-Unis, à l'issue d'une mission officielle à Washington, D.C. dominée par les incertitudes autour de l'avenir de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), ont indiqué des sources proches du dossier.

La délégation, conduite par le ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives, Aadil Ameer Meea, a rencontré des responsables de l'administration américaine, des membres du Congrès, des institutions financières internationales ainsi que des acteurs du secteur privé.

Objectif principal : sécuriser l'accès du pays au marché américain alors que le régime préférentiel de l'AGOA, prolongé jusqu'à fin 2026, reste incertain à moyen terme.