Ile Maurice: Mission jugée encourageante à Washington, D.C.

27 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Maurice affirme avoir posé « des bases solides » en vue de redéfinir ses relations commerciales avec les États-Unis, à l'issue d'une mission officielle à Washington, D.C. dominée par les incertitudes autour de l'avenir de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), ont indiqué des sources proches du dossier.

La délégation, conduite par le ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives, Aadil Ameer Meea, a rencontré des responsables de l'administration américaine, des membres du Congrès, des institutions financières internationales ainsi que des acteurs du secteur privé.

Objectif principal : sécuriser l'accès du pays au marché américain alors que le régime préférentiel de l'AGOA, prolongé jusqu'à fin 2026, reste incertain à moyen terme.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.