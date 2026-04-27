Ile Maurice: Une ouvrière bangladaise décède, son époux dans un état grave

Une explosion survenue le vendredi 24 avril dans un appartement à Notre-Dame a fait une victime et un blessé grave. Une ressortissante bangladaise de 30 ans a succombé à ses blessures après avoir été grièvement brûlée. Son époux est toujours dans un état critique à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria.

La plainte a été enregistrée au nom du propriétaire de l'immeuble situé à Notre-Dame. Les faits se sont produits vers 5 heures du matin, lorsqu'une explosion s'est déclarée dans une chambre occupée par un couple bangladais.

Selon les premières informations, un ventilateur mural aurait explosé, provoquant une violente déflagration dans la pièce. Au moment de l'incident, les deux occupants dormaient. Il s'agit de Md Mhabub Hoque, 36 ans, et de Shabina MST Shormi, 30 ans, employée chez Princess Tuna. Tous deux ont subi de graves brûlures.

Alertés, des volontaires se sont rapidement rendus sur place et ont transporté les victimes à l'hôpital de Montagne-Longue. En raison de la gravité de leurs blessures, ils ont ensuite été transférés par le SAMU à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, où ils ont été admis en soins intensifs. Leur état a été jugé critique par le personnel médical.

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Le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des volontaires et des pompiers du Mauritius Fire and Rescue Service de Piton. Les dégâts sont restés limités à la chambre occupée par le couple, qui vivait dans un appartement d'une pièce au rez-de-chaussée.

Quelques heures plus tard, à 9 h 20, la femme, grièvement brûlée, a été examinée par un médecin, qui a constaté son décès. Le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo en attendant l'autopsie.

L'examen post-mortem a été réalisé le même jour par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer. La cause du décès a été attribuée à un choc dû à de graves brûlures. Après l'autopsie, le corps a été transféré à la morgue de Moura, à Petite-Rivière, sous la responsabilité du relation officer de Princess Tuna, en attendant les procédures de rapatriement.

L'enquête a été ouverte par la police de Montagne-Longue. Selon les premières informations, la victime était arrivée à Maurice le 22 février 2025 avec un permis de travail valable jusqu'au 21 février 2027. Les circonstances exactes de l'explosion font toujours l'objet d'une enquête policière.

Nous avons tenté d'obtenir une réaction de la compagnie, mais aucun responsable n'était disponible, les bureaux étant fermés le dimanche. Le propriétaire de l'immeuble, également sollicité, était absent au moment de notre passage.