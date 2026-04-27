Burkina Faso: Le gouvernement annonce la création d'une nouvelle réserve militaire «pour défendre la patrie»

Le ministre burkinabè de la Guerre Célestin Simporé a présenté en Conseil des ministres, vendredi 24 avril, un projet de loi pour la constitution d'une réserve militaire. Selon le ministre, le texte prévoit le recrutement et la formation de 100 000 réservistes d'ici la fin de l'année 2026, dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes. Le gouvernement avait déjà créé les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP).

Selon le projet, cette réserve de 100 000 personnes sera constituée de deux catégories de combattants. Le premier groupe sera composé de personnels disposant déjà d'une expérience militaire, immédiatement mobilisables. Le deuxième, de citoyens appelés à être formés en vue de renforcer progressivement les capacités de défense.

Selon Célestin Simporé, ministre de la Guerre, « tous les citoyens en âge de se battre et défendre la patrie ou de participer dans une quelconque crise humanitaire et autres », seront ainsi formés et capables d'être appelés.

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S'il existe déjà les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), cette réserve est présentée comme un « dispositif complémentaire, organisé et pérenne » dans un contexte, selon le ministre, de profondes mutations de l'environnement sécuritaire et géopolitique.

Mercredi 22 avril, une attaque dans le centre-est du pays, contre la base militaire de Bagmoussa, province du Koulpelogo, a coûté la vie à au moins 28 soldats et VDP, selon des sources sécuritaires.

Et dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel (AES), le Burkina Faso a dénoncé les attaques coordonnées menées samedi par le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (Jnim, selon son acronyme arabe) et le Front de libération de l'Azawad (FLA) contre plusieurs villes importantes de son voisin malien.