Burkina Faso: Caisse populaire de Dapoya - Un résultat excédentaire de 154 millions F CFA en 2025

La caisse populaire de Dapoya a tenu la cérémonie couplée de ses Assemblées générales extraordinaires et ordinaires, samedi 25 avril 2026, à Ouagadougou.

La caisse populaire de Dapoya veut se rapprocher davantage de sa clientèle et se conformer aux exigences de la nouvelle loi régissant les institutions de microfinance au Burkina Faso. Ainsi, elle a organisé deux Assemblées générales (AG) extraordinaire et ordinaire, le samedi 25 avril 2026, à Ouagadougou, sous la présidence de la présidente de son Conseil d'administration, Denise Sidonie Nebié, en fin de mandat. Ce sont plus de 637 coopérateurs qui ont répondu à l'appel. La présentation des objectifs de la révision des textes, les principales innovations et modifications apportées au statut, règlement intérieur et convention d'affiliation, suivi de leur adoption et du procès-verbal ont été les temps forts de l'Assemblée générale extraordinaire (AGE).

Après cette première instance, la caisse populaire de Dapoya a effectué sa 15e Assemblée générale ordinaire (AGO). Ainsi, les coopérateurs ont examiné et adopté les rapports d'activité du Conseil d'administration, du comité de crédit, du conseil de surveillance et du rapport du commissaire aux comptes, les états financiers clos au 31 décembre 2025 et le projet d'affectation du résultat.

Ils ont également procédé à de fructueux échanges avant l'adoption du plan d'action et du budget 2026 de la caisse. En sus, l'adoption du procès-verbal de la 15e AGO, suivie du renouvellement des organes et du nouveau bureau du Conseil d'administration ont permis aux coopérateurs de participer activement aux activités. La directrice de la caisse populaire de Dapoya, Viviane Ouédraogo, a indiqué que le bilan financier en 2025 est satisfaisant avec un résultat excédentaire de plus de 154 millions F CFA. Au niveau de la collecte de l'épargne, elle a souligné un taux de réalisation de 107% avec un taux de progression de 17% par rapport à l'année précédente, soit plus de 15 milliards F CFA.

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Plus de 2000 adhérents en 2025

Sur le volet crédit, elle a mentionné avoir un peu régressé par rapport à l'année précédente. Au niveau du membership, elle a noté une évolution avec plus de 2000 nouveaux adhérents en 2025. Quant au bilan qualitatif, Viviane Ouédraogo a expliqué la mise en oeuvre du plan d'affaires 2024-2025 avec quatre orientations couronnées d'un taux de réalisation de 76%. Elle a traduit sa reconnaissance au bureau sortant pour le travail abattu et sollicité l'accompagnement du nouveau bureau, afin d'atteindre un résultat de plus de 659 millions en 2026.

La présidente sortie du Conseil d'administration de la caisse populaire de Dapoya, Denise Sidonie Nebié, est revenue sur les chantiers qui ont valu au changement positif durant ses 6 ans de mandat. Ce sont des chantiers liés aux textes, à l'adoption des politiques pour améliorer la gouvernance de l'institution.

Elle a cité aussi des chantiers liés au crédit. « Nous avons mis l'accent sur la qualité des dossiers de crédit, le suivi des portefeuilles, le recouvrement et sur des nouvelles niches où nous avons pu collecter l'épargne », a-t-elle confié. Mme Nebié a précisé avoir mené des actions en faveur des écoles, des collectivités et des centres de santé. Le vice-président du nouveau bureau du Conseil d'administration de la caisse populaire de Dapoya, Damien Gampiné, a, au nom du président, confié que leur mandat va mettre l'accent sur les difficultés rencontrées en matière de gestion des crédits, afin de relever les lacunes. Une remise de présents aux dirigeants sortis pour le service rendu a mis fin à la cérémonie.