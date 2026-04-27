Congo-Kinshasa: Tanganyika - Les agents de la cimenterie GLC en grève à Kabimba

26 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les agents de Great Lac Cement (GLC), une cimenterie chinoise basée dans la cité de Kabimba, territoire de Kalemie (Tanganyika), sont en grève depuis mercredi dernier. L'information a été rapportée par des sources locales ce samedi 25 avril 2026. Les travailleurs réclament notamment une majoration de leurs salaires.

Selon les mêmes sources, des discussions sont en cours entre les responsables de GLC et la délégation syndicale des travailleurs à l'Inspection du travail de Kalemie, dans l'objectif de trouver un terrain d'entente.

Une rumeur à l'origine de la grève

D'après des sources locales, les agents de GLC ont décidé d'arrêter le travail après avoir entendu une rumeur faisant état d'une augmentation de salaire accordée aux agents expatriés de l'entreprise. Les travailleurs locaux réclament ainsi une revalorisation salariale et dénoncent une stigmatisation salariale dont ils s'estiment victimes.

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Ils exigent également une hiérarchisation des postes basée sur des critères objectifs. Un agent de l'entreprise témoigne :

« Nous, en tant que travailleurs, réclamons une augmentation salariale, la classification des emplois, les engagements ainsi que les soins médicaux, qui font défaut. Un étranger, appelé expatrié dans l'usine, perçoit un salaire très élevé. Le moins payé parmi les Chinois touche 5 000 dollars, tandis qu'un Congolais gagne entre 50 et 250 dollars. Voilà pourquoi nous avons déclenché une grève. »

Une série de grèves depuis 2025

Depuis novembre 2025, une série de grèves secoue l'entreprise GLC, en lien avec les revendications des travailleurs.

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