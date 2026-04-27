Congo-Kinshasa: Eurobond - 'Les fonds mobilisés serviront à financer des projets structurants', note Doudou Fwamba

Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a indiqué, vendredi 24 avril, que les fonds mobilisés à travers l'émission de l'Eurobond serviront au financement de projets structurants en République démocratique du Congo.

Il répondait à une question orale du député national Guy Kabongo devant l'Assemblée nationale.

Parmi les secteurs à financer, le ministre a notamment cité les infrastructures et l'énergie, jugés essentiels à la transformation économique du pays.

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S'agissant des conditions financières de l'emprunt, comparées à celles de pays ayant une notation similaire, Doudou Fwamba a tenu à rassurer les élus en mettant en avant des indicateurs macroéconomiques solides, notamment un déficit budgétaire maîtrisé à 2,4 % du PIB et une dette publique contenue à 18,1 %.

Répondant aux trois principales préoccupations soulevées la régularité de la démarche engagée, les conditions financières de l'emprunt et les effets macroéconomiques attendus le ministre des Finances a insisté sur la volonté du Gouvernement de réduire significativement la précarité et d'améliorer les conditions de vie des populations.

« Nous ne célébrons pas le milliard de dollars mobilisé, mais l'entrée de la RDC sur les marchés financiers internationaux », a-t-il souligné, qualifiant cette opération de signal fort sur l'échiquier international, susceptible d'attirer davantage d'investisseurs, tout en impliquant un engagement accru en matière de discipline budgétaire.

L'émission de l'Eurobond s'inscrit dans la dynamique de modernisation de la gestion des finances publiques engagée par le Gouvernement.

Doudou Fwamba a par ailleurs remercié le député national Guy Kabongo pour l'opportunité offerte d'éclairer la représentation nationale sur cette opération majeure, porteuse d'opportunités pour l'économie congolaise.

Cette opération revêt enfin un caractère historique, en ce qu'elle positionne désormais la RDC parmi les États présents sur les marchés internationaux de capitaux, au regard de son potentiel, de ses ressources et de l'ampleur de ses ambitions de développement.