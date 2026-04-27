Congo-Kinshasa: Le « Salongo » mobilise de moins en moins les jeunes à Bunia

Les travaux communautaires d'assainissement, communément appelés Salongo et organisés chaque samedi à Bunia (Ituri), mobilisent de moins en moins la population, en particulier les jeunes. Ces derniers justifient leur désengagement par le manque d'encadrement des services étatiques et l'insuffisance de matériel.

De leur côté, les autorités municipales appellent les habitants à maintenir cette action citoyenne, jugée essentielle pour la salubrité de la ville et la promotion de la santé publique, dans un contexte marqué par une mauvaise gestion des déchets.

Baisse de la mobilisation

Autrefois, la participation au Salongo était considérée comme une obligation citoyenne. Des jetons étaient distribués dans les ménages pour attester de la présence, et des sanctions pouvaient être infligées aux absents. Aujourd'hui, cette pratique tend à disparaître.

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Les jeunes ne se mobilisent plus comme avant, déplore William Sivanzire, habitant du quartier Bakoko. Selon lui, l'absence d'encadrement régulier et de sensibilisation explique en grande partie ce relâchement au sein de la nouvelle génération :

« Avant, le Salongo était bien organisé. Chaque vendredi, une personne habilitée passait avec un mégaphone pour sensibiliser la population et annoncer que les travaux auraient lieu le lendemain. La participation était exigée, et des jetons étaient distribués. Mais aujourd'hui, tout cela n'existe plus ».

Le manque de matériel pointé du doigt

D'autres habitants évoquent également l'insuffisance de matériel de travail, notamment les balais, râteaux, houes ou bêches, indispensables pour mener efficacement ces travaux d'assainissement. Ils lancent un appel aux autorités et aux partenaires afin de bénéficier d'un appui en équipements, dans le but de redynamiser cette activité communautaire.

Jérémie Kahigwa, jeune de l'avenue Condifa à Bunia, estime toutefois que l'engagement des habitants reste déterminant.

« C'est avant tout une question de volonté. Certes, les moyens matériels sont insuffisants, mais nous saurons sensibiliser la population », affirme-t-il.

Une action essentielle pour la santé publique

Selon la même source, le Salongo contribue à la lutte contre l'insalubrité, à la préservation de la santé publique et au renforcement de la cohésion sociale entre les différentes communautés locales.