Congo-Kinshasa: 800 foyers ciblés dans un projet de lutte contre les inondations à Kindu

Un projet de lutte contre les inondations récurrentes dans la ville de Kindu (Maniema) a été lancé samedi 25 avril 2026. L'objectif visé est de trouver des réponses idoines à ce phénomène qui se pose avec beaucoup d'acuité dans trois communes : Kasuku, Alunguli et Mikelenge.

Ce projet de s0ixante jours, financé par l'ONG internationale Start Ready et Start Network, visera huit cents ménages. Il consistera à désinfecter l'eau et à trouver des solutions à certains problèmes d'ordre social.

Le superviseur principal de la structure qui va exécuter ce projet, Hugues Katembo, explique qu'il vise à réduire l'impact des inondations en ville de Kindu, en particulier dans les trois communes. Selon lui, le projet est axé sur trois approches : les activités d'anticipation la réponse rapide la stabilisation.

« Ces activités seront organisées en piliers, nous avons le pilier Wash, nous avons le pilier cash, nous avons le pilier médical, nous avons le pilier protection et bien sûr la coordination des activités », a-t-il précisé.

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Face au nombre limité de ménages ciblés (huit cents familles), les organisateurs veulent se rassurer l'aide va vraiment arriver aux plus nécessiteux.

« C'est pourquoi nous allons nous baser sur les listes qui ont été élaborées avant puisqu'il y a plusieurs évaluations qui ont été déjà faite dans le cadre des actions d'anticipation », a poursuivi Hugues Katembo, évoquant l'existence d'un plan de contingence et des cartographies de susceptibilité d'inondations, qui ont permis de mettre en place une base de données des bénéficiaires susceptibles du projet.