Ile Maurice: Deux hommes retrouvés morts dans une maison en construction

26 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Deux hommes ont été retrouvés morts dans la salle de bain d'une maison à étage en construction, à Pereybère, le samedi 25 avril.

Les victimes ont été identifiées comme étant Sunee Darren Ivano Joseph, 32 ans, maçon de profession, et Sagor Jean Desire Kinsley, 31 ans, également maçon. Les deux hommes étaient allongés sur le dos, immobiles, au moment de leur découverte. À proximité des corps, les enquêteurs ont relevé la présence de deux seringues ainsi que d'une boussole métallique.

Les secouristes du SAMU, dépêchés sur place, ont constaté le décès des deux hommes et ont transmis le dossier au bureau du médecin légiste. Les dépouilles ont ensuite été transférées à la morgue de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, en attendant l'autopsie.

Les examens post-mortem, réalisés le soir même par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer, ont conclu à un oedème pulmonaire aigu comme cause du décès des deux victimes. Les corps ont ensuite été remis aux familles pour les funérailles.

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Une enquête a été ouverte. Les déclarations de proches des victimes, notamment un beau-frère et un oncle, ont été recueillies par la police. L'affaire a été confiée à la CID.

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