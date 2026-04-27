Ile Maurice: Yudish Daby se jette à l'eau pour la première fois

Aujourd'hui a lieu le «Nando's RLSS Open Water Swim 2026» sur les plages publiques de Grand-Baie et Pereybère. Yudish Daby, employé d'Autisme Maurice, qui pratique la natation pour se déstresser, a décidé de se jeter à l'eau dans la plus longue course de cette compétition, soit l'épreuve du 3,8 km en «open water». Parrainé par Mauripharm Ltd (voir encadré), ce jeune de 28 ans est bien déterminé à relever ce défi. Son portrait, le jour de la compétition.

C'est à 10 heures ce matin que ce jeune homme issu d'une fratrie de trois enfants et habitant Goodlands, sera dans l'eau. Si pendant un certain temps, il a aidé ses parents dans l'entreprise familiale, fondée par son grand-père dans les années 1950, commerce que ses parents tiennent toujours, Yudish Daby a choisi de tracer sa propre voie, tout en conservant les valeurs transmises par ses aînés - le travail bien fait, la discipline, la persévérance et le sens des responsabilités.

C'est ainsi qu'en 2020, il a été admis à l'université de Maurice où il a étudié en vue d'obtenir un Bachelor of Science en Social Work Practice, qu'il a décroché en 2024. «Ce choix d'études supérieures a été dicté par le fait que j'ai toujours voulu travailler avec des enfants et les aider autant que possible.» Après un stage à Autisme Maurice, institution spécialisée dans l'accompagnement des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme, il a été recruté à plein temps par cette organisation non gouvernementale en 2024.

Aujourd'hui, il est le coordonnateur du Service d'évaluation et de diagnostic de l'autisme à Maurice (SEDAM), basé au Wellkin Hospital à Moka. «Le SEDAM est un centre de diagnostic géré par Autisme Maurice. Mon rôle consiste à accompagner les parents, à évaluer les premiers signes éventuels de l'autisme chez les enfants et à organiser leur prise en charge avec une équipe pluridisciplinaire composée de psychologue, orthophoniste et ergothérapeute. Cet engagement est profondément enrichissant sur le plan humain.»

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Pour se déstresser, Yudish Daby fait soit une longue course à pied ou il va nager. Aujourd'hui, il en est à sa toute première participation au Nando's RLSS Open Water Swim 2026, qu'il entrevoit comme un défi personnel à relever. Il n'a pas choisi la facilité car il participera à l'épreuve de 3,8 km en open water swim, distance exigeante «qui demande endurance et discipline».

Pour y arriver, il s'entraîne de manière régulière, en combinant des séances de natation trois à quatre fois par semaine avec des exercices de callisthénie. «Cette préparation me permet de travailler à la fois mon endurance physique, ma force globale et plus important, mon mental.»

Yudish Daby confie qu'il aborde cette compétition avec un état d'esprit positif et déterminé. «Pour moi, il ne s'agit pas simplement de gagner ou de perdre, mais surtout d'apprendre et de progresser à chaque étape.»

Pour cette épreuve, il a été parrainé par Mauripharm Ltd, un grossiste et détaillant en pharmacie. «Mauripharm m'a apporté un soutien complet en me fournissant des produits essentiels pour ma préparation comme des énergisants naturels, de la crème solaire et des sprays musculaires, ce qui va me permettre d'aborder cette épreuve dans les meilleures conditions.»

Appelé à dire ce que cette participation lui apportera, Yudish Daby parle d'«une grande satisfaction personnelle». «Je suis convaincu qu'il est plus regrettable de ne pas essayer que d'échouer. Donner le meilleur de soi-même est déjà une victoire en soi. Je considère cette participation non pas comme une compétition contre les autres, mais comme un défi personnel à relever. Mon seul objectif est de devenir une meilleure version de moi-même, mieux que ce que j'étais hier. Chaque jour, j'essaie d'être 1 % meilleur de ce que j'étais la veille.»

Yudish Daby encourage tout le monde à intégrer le sport dans son quotidien. «Au-delà de la performance, le sport est avant tout un moyen de préserver sa santé physique et mentale. Il apporte discipline, confiance en soi et bien-être. Peu importe le niveau ou les contraintes, l'essentiel est de commencer et de rester constant. Même de petits efforts, répétés chaque jour, peuvent faire une grande différence sur le long terme...»

Parrainage : Un prolongement logique de la mission de Mauripharm LTD

Mauripharm Ltd, qui existe depuis près de 60 ans, est connue sur la place comme un grossiste et détaillant en pharmacie. Ces derniers temps, cette compagnie parraine aussi des manifestations sportives comme les trails et les compétitions de natation tout en collaborant avec des salles de sport à travers l'île. Arielle Fitch, directrice commerciale de cette compagnie, nous explique pourquoi.

«Comme nous sommes en faveur de la santé, du bien-être et d'un mode de vie équilibré, parrainer divers événements sportifs s'impose naturellement pour nous. C'est un prolongement logique de notre mission en tant qu'entreprise du secteur de la santé. Nous considérons essentiel d'encourager un mode de vie actif, une valeur qui correspond étroitement à notre marque Force G.»

Ces trails et compétitions de natation, ajoute-t-elle, ne sont pas uniquement axés sur la performance, mais aussi sur le dépassement de soi. «Des participants de tous âges et de tous horizons peuvent y prendre part, grâce à différentes catégories et groupes d'âge, qui garantissent l'inclusion. Pour certains, l'objectif est simplement de participer et de profiter de l'expérience à leur rythme alors que pour d'autres, c'est se lancer des défis plus compétitifs.

Ce qui rend ces événements si particuliers, c'est qu'ils sont ouverts à tous.» Dans chaque parrainage de Mauripharm Ltd, explique-t-elle, la direction encourage les membres de son personnel à y participer. «Dans chaque événement où nous sommes présents, il y a une équipe Mauripharm. Bien que ces événements soient sportifs, ils servent aussi généralement une cause plus large en tant qu'initiatives de collecte de fonds et c'est ce qui nous plaît également.»

Mauripharm parraine cinq personnes à cette compétition de natation d'aujourd'hui. Comment ont-elles été identifiées ? «Nous avons lancé un appel ouvert au public et la réponse a été exceptionnelle. Pour les sélectionner, nous avons posé quelques questions simples sur l'expérience, la motivation et les raisons de participation. Cela nous a permis de constituer un groupe diversifié d'individus, avec des objectifs et des parcours variés, que nous avons soutenus en nous chargeant de leurs frais d'inscription et en leur offrant une sélection de produits naturels que nous commercialisons afin de les aider à se préparer et à donner le meilleur d'eux-mêmes le jour J.

Pour nous, l'aspect le plus important du parrainage est de créer un sentiment de communauté pour des personnes qui n'auraient peut-être jamais osé s'inscrire seules. Notre objectif n'est pas de les entraîner ni de revendiquer leur réussite, mais plutôt de leur ouvrir une porte dont ils n'avaient peut-être pas connaissance auparavant. Et ce sera un bonus pour nous si nos produits les aident à atteindre leurs objectifs !»