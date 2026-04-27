Ile Maurice: Étiquetage visible des prix pour afficher la transparence et éclairer le consommateur

Une révision de la législation existante en matière d'étiquetage est envisagée. Cette décision des autorités vise à améliorer la visibilité des mesures de subvention et de la marge maximale (maximum mark-up) sur les produits de consommation. Quant à la date d'entrée en vigueur des exigences relatives à l'affichage du prix unitaire, elle est reportée au 1er juillet prochain.

Actuellement, trois principales mesures sont mises en oeuvre. D'abord, le mécanisme de prix maximum fixé, qui permet de plafonner les prix de 13 produits essentiels. Ensuite, le mécanisme de marge maximale, dans lequel les prix au détail de 30 produits sont fixés sur une base de consignation. Enfin, un système de subvention à montant fixe - Fixed-Quantum Subsidy Mechanism est appliqué à 10 produits essentiels dans le cadre du Price Stabilisation Fund, afin d'atténuer l'impact de la hausse des prix sur les ménages.

Toutefois, malgré l'existence d'un cadre structuré et complet de contrôle des prix et de subventions sur les produits essentiels, les consommateurs n'identifient pas toujours les produits concernés par les mesures gouvernementales, telles que les subventions à montant fixe ou le mécanisme de marge maximale. Afin de remédier à cette situation, les détaillants seront tenus d'apposer, de manière obligatoire, des mentions claires et standardisées sur les étiquettes de prix des produits concernés. Ainsi, l'indication «SP» signifiera subsidised product, soit un produit subventionné par l'État, tandis que «MRP» renverra à maximum retail price, c'est-à-dire un produit soumis à un prix de vente maximum fixé par les autorités.

Le but est de renforcer la transparence sur le marché de détail, de permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés et d'améliorer la visibilité ainsi que l'efficacité des mesures gouvernementales. Dans cette optique, le ministère du Commerce et de la protection des consommateurs procédera aux amendements nécessaires à la législation en vigueur.

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Sollicité à ce propos, Suttyhudeo Tengur, président de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs (APEC), salue cette mesure. Il estime que l'affichage actuel en magasin manque de clarté, notamment concernant les produits soumis au maximum mark-up, dont les marges ne sont pas toujours indiquées sur les étiquettes. Selon lui, cette situation explique pourquoi, dans de nombreux points de vente, la réglementation n'est pas toujours respectée.

Des repères plus clairs

Il souligne que cette absence de transparence crée une confusion chez les consommateurs. «Quand un client prendra un produit, il saura s'il s'agit d'un prix fixe, d'un prix à marge encadrée ou d'un prix libre», expliquet-il. Cette distinction permettra également de mieux comprendre les remises appliquées et de faciliter les comparaisons entre produits. Il estime que cela favorisera une forme de concurrence et de «bargain» sur le marché. Pour Suttyhudeo Tengur, il s'agit d'une mesure «instructive et positive», qui aidera les consommateurs à prendre des décisions plus éclairées en cette période difficile.

Par ailleurs, rappelons que le ministère du Commerce p révoit d'étendre la liste des produits éligibles au Price Stabilisation Fund afin d'y inclure d'autres produits essentiels dont les prix ont connu une forte hausse. Cette mesure s'inscrit dans la mise en oeuvre d'une série de dispositions visant à atténuer les impacts négatifs du conflit au Moyen-Orient sur l'économie.