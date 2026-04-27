Ile Maurice: Une ouvrière succombe, son époux en soins intensifs

26 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Une violente explosion survenue à l'aube du vendredi 24 avril dans une chambre d'un appartement à Notre-Dame a coûté la vie à une ouvrière bangladaise de 30 ans, tandis que son époux, grièvement brûlé, reste dans un état critique en soins intensifs à l'hôpital Victoria.

Selon les premières informations, l'explosion se serait produite vers 5 heures du matin, alors que le couple dormait. Un ventilateur mural aurait éclaté, provoquant une déflagration et un incendie rapidement maîtrisé par des volontaires et les pompiers du Mauritius Fire and Rescue Service.

Les deux victimes, Md Mhabub Hoque, 36 ans, et Shabina MST Shormi, ont été évacués vers l'hôpital. Malgré les soins intensifs prodigués, la jeune femme a succombé à ses brûlures quelques heures plus tard. Une autopsie a conclu à un choc dû à des brûlures sévères. La police de Montagne-Longue a ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes du drame.

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