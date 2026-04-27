Madagascar: Le Premier ministre aux côtés des athlètes

Présent à la clôture de la Journée internationale du sport, le Premier ministre Mamitiana Jeannot Ruffin Rajaonarison a placé la question sociale des athlètes au coeur des priorités nationales.

Du parvis d'Analakely au stade Barea de Mahamasina, la course de solidarité organisée dimanche a pris une dimension institutionnelle avec la présence du Premier ministre, Mamitiana Jeannot Ruffin Rajaonarison. À la clôture de la Journée internationale du sport, le chef du gouvernement a dressé un constat lucide de la situation du sport malgache, tout en esquissant des pistes d'amélioration concrètes. De la reconversion à l'inclusion, un discours orienté vers une réforme en profondeur du système sportif.

Face à la presse, Mamitiana Jeannot Ruffin Rajaonarison n'a pas éludé la question sensible du devenir des athlètes après leur carrière, pointant une réalité préoccupante : « Une attention particulière sera accordée aux athlètes lorsqu'ils défendent l'honneur de Madagascar, notamment après leur carrière, car il est parfois triste de constater que certains, après avoir porté haut les couleurs nationales, se retrouvent en difficulté », confie le Premier ministre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un constat qui met en lumière l'absence de dispositifs solides d'accompagnement post-carrière, malgré les sacrifices consentis par ces sportifs. Dans cette optique, le Premier ministre appelle à une mobilisation collective en vue des prochaines assises nationales du sport.

Une volonté de structuration

« Les athlètes ainsi que tous les acteurs du sport sont invités à participer à la concertation nationale afin de mettre en place de nouvelles mesures pour mieux protéger les sportifs », a-t-il insisté, soulignant la nécessité d'un dialogue inclusif pour refonder les bases du système.

Le chef du gouvernement a également mis en avant la situation des athlètes en situation de handicap, dont l'engagement force le respect : «Une attention particulière sera également accordée aux athlètes en situation de handicap, notamment en matière d'entraînement, de préparation et d'accompagnement lors des compétitions». Une déclaration qui traduit une volonté d'inclusion encore insuffisamment concrétisée sur le terrain.

Sur la scène internationale, Mamitiana Jeannot Ruffin Rajaonarison a rappelé le rôle central des fédérations : «La participation des athlètes aux compétitions internationales relève de la responsabilité des fédérations». Tout en reconnaissant les limites actuelles, il fixe un cap clair : « Notre système n'est pas encore professionnel comme à l'étranger, d'où la nécessité de renforcer les fédérations et les clubs ».

Face à ce défi, le Premier ministre a donné son avis en jouant pleinement son rôle d'appui : « L'État ne se contentera pas d'observer, il apportera également son soutien, en complément du travail des fédérations, afin de renforcer leur structure ainsi que celle des clubs ». Entre volonté politique affichée et attentes du terrain, le chantier s'annonce vaste pour transformer durablement le sport malgache.