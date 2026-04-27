Madagascar: Connexion - L'électricité progresse en milieu rural

L'accès à l'électricité s'étend progressivement en milieu rural. Des investissements de Filatex Energy ont permis à plus de 700 000 foyers de bénéficier de l'électricité, selon les données de l'entreprise.

« Loin des grandes villes, nous vivions comme déconnectés du pays. Puis l'énergie solaire est arrivée. Aujourd'hui, tout le village avance ensemble avec le reste du pays », indique un communiqué du groupe publié hier. Cette progression repose sur un réseau d'infrastructures variées, combinant centrales thermiques, systèmes hybrides et énergies renouvelables. Filatex Energy, filiale du groupe Filatex spécialisée dans le secteur énergétique, déploie ses activités sur une large partie du territoire, d'Antsiranana à Toliara, en passant par Mahajanga, Toamasina, Moramanga, Antananarivo et Antsirabe.

L'entreprise intervient aussi bien auprès des ménages que des entreprises, avec pour objectif de renforcer l'accès à l'électricité. Cette expansion contribue à améliorer progressivement l'électrification en milieu rural, où l'accès à l'énergie demeure un défi majeur de développement. Seulement 15 % de la population malgache ont accès à l'électricité, un taux qui chute à environ

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6 % dans les zones rurales, selon la Banque mondiale. Le pays se place parmi les moins électrifiés au monde. En 2020, Madagascar affichait un taux d'électrification de 33,7 %, inférieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne estimée à 48,4 %. À travers cette présence étendue, Filatex Energy affirme son engagement en faveur du développement durable et de l'amélioration de l'accès à l'énergie, considérée comme un levier essentiel pour la croissance économique du pays.