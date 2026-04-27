Madagascar: Monde animal - Des docteurs vétérinaires en sous-effectif

Les vétérinaires sont en nombre insuffisant. Pourtant, ce métier est fondamental dans la protection de la santé humaine.

Insuffisants. « Actuellement, environ trente-cinq vétérinaires sortent chaque année des établissements de formation. Face aux besoins grandissants du pays, ce chiffre pourrait bientôt doubler, voire tripler, afin de combler le déficit de professionnels dans ce secteur stratégique », explique le ministre de l'Élevage, Riana Nantenaina Randrianomenjanahary. C'était ce samedi lors de l'inauguration de la clinique universitaire vétérinaire d'Ambatobe, à l'occasion de la Journée mondiale des vétérinaires.

Madagascar a célébré la Journée mondiale vétérinaire 2026 à l'École vétérinaire d'Ambatobe, autour du thème « Vétérinaire : gardien de l'alimentation et de la santé ». L'événement, d'envergure nationale et internationale, a mis en lumière le rôle central des vétérinaires dans la sécurité sanitaire, la production alimentaire et la protection de la santé publique.

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Le métier de vétérinaire, souvent discret, est pourtant essentiel au quotidien. « Souvent perçu comme un simple soigneur des animaux domestiques ou d'élevage, le vétérinaire joue en réalité un rôle fondamental dans la protection de la santé humaine. Il veille notamment à la sécurité des aliments d'origine animale tels que le lait, les oeufs ou la viande consommés chaque jour par la population », poursuit le ministre de tutelle.

Acteurs clés

Dans un contexte marqué par les enjeux liés à la sécurité alimentaire et aux risques de maladies animales et zoonotiques, les professionnels du secteur ont été présentés comme des acteurs clés tout au long de la chaîne alimentaire. Leur rôle préventif, leur contribution à la surveillance sanitaire ainsi que leur implication dans le renforcement de la résilience nationale ont été particulièrement soulignés.

« Nous ne pouvons pas vivre seuls : notre existence dépend étroitement des animaux, mais aussi des végétaux. C'est pourquoi nous espérons que l'implantation de cette clinique universitaire vétérinaire apportera un véritable changement dans la vie quotidienne de la population et contribuera, de manière concrète, à l'amélioration du bien-être général », souligne le général Marcellin Ranoelson Zafitasondry, haut conseiller de la Refondation, représentant le président de la Refondation de la République, le Colonel Michaël Randrianirina, lors de la cérémonie.

Les vétérinaires participent également à la prévention des maladies transmissibles de l'animal à l'homme, telles que la grippe aviaire ou d'autres épidémies mondiales. Pour le ministère, il est désormais essentiel de redonner à cette profession la place qu'elle mérite dans la société malgache, tout en remédiant au déficit de personnel. La clinique universitaire vétérinaire inaugurée contribuera à relever ce défi.

À travers cette célébration, les autorités et les acteurs du secteur ont réaffirmé leur volonté de promouvoir la profession vétérinaire et de consolider son rôle stratégique dans le développement durable. L'événement a également permis de sensibiliser le public aux enjeux de santé publique et de sécurité alimentaire, tout en mettant en avant l'approche « One Health », fondée sur l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale.

La première clinique universitaire vétérinaire inaugurée

L'inauguration officielle de la première Clinique universitaire vétérinaire (CUV) à Ambatobe marque la mise en place d'une infrastructure destinée à renforcer la formation pratique, la recherche et l'offre de soins vétérinaires. Cette infrastructure est un symbole d'innovation, de modernisation et de renforcement des capacités du secteur vétérinaire.