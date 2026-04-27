Maroc: Grand Prix de Rabat - Le pays dans le top 10 mondial avec 8 médailles

La Tunisie a bouclé sa participation au Grand Prix international de para-athlétisme de Rabat 2026 sur un bilan de huit médailles, dont quatre en or, selon un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports publié dimanche 26 avril 2026.

Cette performance permet à la sélection nationale de se classer à la huitième place au tableau général des médailles.

La compétition, organisée du 23 au 25 avril dans la capitale marocaine Rabat, a réuni plusieurs des meilleurs athlètes internationaux de para-athlétisme dans le cadre du circuit du Grand Prix.

Les médailles d'or tunisiennes ont été remportées par Raoua Tlili au lancer du disque (F41), Yosra Ben Jomaa au lancer du javelot (F34), Yassine Guenichi au lancer du poids (F36) et Raja Jebali également au lancer du poids (F40).

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La moisson tunisienne s'est enrichie de trois médailles d'argent, grâce à une nouvelle performance de Raoua Tlili au lancer du poids (F41), ainsi qu'aux prestations de Aymen Laoukom (poids F41) et Jihen Aziz (poids F44/46).

La seule médaille de bronze a été décrochée par Youssef Ouheibi sur le 5000 mètres (T11/12/13), complétant ainsi un bilan global jugé satisfaisant par les autorités sportives tunisiennes.

Cette participation confirme la régularité de la Tunisie sur la scène internationale du para-athlétisme, discipline dans laquelle le pays s'illustre régulièrement lors des grandes compétitions, notamment les Jeux paralympiques et les championnats du monde.