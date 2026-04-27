Maroc: Grand Prix de Rabat - Le pays dans le top 10 mondial avec 8 médailles

26 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Tunisie a bouclé sa participation au Grand Prix international de para-athlétisme de Rabat 2026 sur un bilan de huit médailles, dont quatre en or, selon un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports publié dimanche 26 avril 2026.

Cette performance permet à la sélection nationale de se classer à la huitième place au tableau général des médailles.

La compétition, organisée du 23 au 25 avril dans la capitale marocaine Rabat, a réuni plusieurs des meilleurs athlètes internationaux de para-athlétisme dans le cadre du circuit du Grand Prix.

Les médailles d'or tunisiennes ont été remportées par Raoua Tlili au lancer du disque (F41), Yosra Ben Jomaa au lancer du javelot (F34), Yassine Guenichi au lancer du poids (F36) et Raja Jebali également au lancer du poids (F40).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La moisson tunisienne s'est enrichie de trois médailles d'argent, grâce à une nouvelle performance de Raoua Tlili au lancer du poids (F41), ainsi qu'aux prestations de Aymen Laoukom (poids F41) et Jihen Aziz (poids F44/46).

La seule médaille de bronze a été décrochée par Youssef Ouheibi sur le 5000 mètres (T11/12/13), complétant ainsi un bilan global jugé satisfaisant par les autorités sportives tunisiennes.

Cette participation confirme la régularité de la Tunisie sur la scène internationale du para-athlétisme, discipline dans laquelle le pays s'illustre régulièrement lors des grandes compétitions, notamment les Jeux paralympiques et les championnats du monde.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.