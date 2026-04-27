Tunisie: Davos 2026 - Le pays dévoile une stratégie financière à double levier pour préserver la souveraineté

Le gouvernement tunisien adopte une stratégie intégrée de mobilisation des ressources financières, articulée autour d'un double impératif : préserver la souveraineté nationale et garantir la soutenabilité des finances publiques, en réponse à une question parlementaire sur le bilan de Davos 2026.

Cette stratégie se décline en deux volets, national et international. Elle table sur le renforcement de la conformité fiscale, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'intégration de l'économie parallèle dans le circuit formel, la numérisation du système fiscal et l'amélioration des ressources non fiscales, sur le plan national.

Quant au niveau international, le gouvernement mise sur des mécanismes innovants, à savoir le financement vert et le financement basé sur les résultats, et sur la coopération énergétique avec l'Union européenne, notamment, à travers le projet d'interconnexion électrique ELMED, ainsi que sur le co-financement avec les fonds arabes et islamiques.

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Ces orientations ont été exposées par le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, dans une réponse écrite au président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), en réaction à une interpellation du député Halim Boussema. La Tunisie avait participé en janvier 2026 à la 56e session du Forum économique mondial de Davos, tenue sous le thème « L'esprit du dialogue », une occasion pour une intense action diplomatique et économique.

En marge du forum, la délégation tunisienne a tenu une série de rencontres de haut niveau. Avec la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les discussions ont porté sur l'assistance technique en droit de la concurrence et la création d'une plateforme dédiée aux pays emprunteurs pour améliorer la gestion de la dette. Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a réaffirmé sa disposition à financer de nouveaux projets agricoles et ruraux, tandis que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a confirmé son soutien aux projets inscrits dans le plan de développement 2026-2030.