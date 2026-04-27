Tunisie: Pour la première fois depuis des années - L'usine d'alfa recrute des agents techniques

26 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le secrétaire général du syndicat de base de la Société nationale de pâte d'alfa et de papier à Kasserine, Slaheddine Hamdi, a affirmé dans une déclaration dimanche que le lancement d'un concours pour le recrutement de 8 agents techniques constitue « une première depuis près de 15 ans ».

Il a estimé que cette démarche est très positive pour le parcours de l'entreprise, en attendant l'achèvement de l'adoption du statut de base de la société, ce qui devrait renforcer la stabilité et le rayonnement de l'usine d'alfa.

La Société nationale de pâte d'alfa et de papier a annoncé l'ouverture d'un concours externe pour recruter 8 agents techniques titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les spécialités de l'électricité industrielle, de la soudure métallique et de la mécanique industrielle. La date limite de dépôt des candidatures via le portail des concours publics a été fixée au 13 mai 2026.

L'entreprise publique, considérée comme un pôle industriel dans le gouvernorat de Kasserine, a connu de nombreuses difficultés par le passé, ce qui a affecté son cycle de production et sa stabilité, avant de reprendre, ces dernières années, la production de cahiers et de manuels scolaires.

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Il convient de rappeler que le président de la République, Kaïs Saïed, avait effectué une visite à la société le 1er février 2024, promettant de sauver l'entreprise et de préserver son caractère public.

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