Tunisie: Zéro cas de poliomyélite et plus de 98 % des enfants de moins de deux ans vaccinés

La Tunisie célèbre chaque année, durant la dernière semaine du mois d'avril, la Semaine mondiale de la vaccination, organisée cette année sous le slogan « La vaccination, responsabilité et protection pour les générations futures », soulignant clairement la priorité accordée à ce dossier sanitaire et son rôle crucial dans la sauvegarde des vies et la prévention des maladies infectieuses.

Selon une note d'information de la Direction des soins de santé de base relevant du ministère de la Santé, les taux de couverture vaccinale ont dépassé 98 % chez les enfants âgés de moins de deux ans pour les vaccins inscrits dans le calendrier national.

Par ailleurs, le système de surveillance de la paralysie flasque aiguë a enregistré, en 2025, zéro cas de poliomyélite, contre un nombre limité de cas pour certaines maladies ciblées par la vaccination, dont 10 cas de rubéole et 7 cas de rougeole.

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Malgré ces résultats, plusieurs défis persistent, notamment les disparités des taux de vaccination entre les régions, l'hésitation de certains parents à faire vacciner leurs enfants, ainsi que la propagation d'informations erronées minimisant l'importance des vaccins. Ces problématiques nécessitent un renforcement des efforts de sensibilisation et une consolidation de la confiance dans le système de santé.

L'importance de la vaccination se manifeste à travers ses retombées sanitaires, économiques et sociales, puisqu'elle contribue à limiter la propagation des maladies, à réduire le recours aux antibiotiques, à lutter contre les bactéries résistantes aux médicaments, tout en allégeant les coûts des soins et en améliorant la qualité de vie.