Afrique: Ligue 1 - le Club Africain s'impose face à la JS Kairouanaise (2-0)

Le Club Africain a signé une victoire maîtrisée face à la JS Kairouanaise (2-0), ce dimanche, dans le cadre de la Ligue 1 tunisienne.

Les Clubistes ont rapidement pris l'avantage grâce à Hamza Khadraoui, auteur de l'ouverture du score dès la 10e minute. Dominateurs dans le jeu, les Rouge et Blanc ont ensuite géré leur avance jusqu'à la pause, atteinte sur ce score de 1-0.

En seconde période, le Club Africain a confirmé sa supériorité en faisant le break à la 83e minute, scellant définitivement l'issue de la rencontre. Solides défensivement et efficaces dans les moments clés, les hommes du CA ont globalement contrôlé les débats face à une formation kairouanaise en manque de solutions offensives.