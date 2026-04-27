Tunisie: Foire internationale du livre de Tunis 2026 - Un début prometteur

Dès l'ouverture des portes, le public a investi les allées de la Foire, retrouvant les nombreux stands ainsi que les activités culturelles de cette 40e édition. Un programme empreint de militantisme, mettant en valeur les grandes causes et les débats contemporains consolidant de la sorte l'identité de cette Foire internationale du livre et renforçant sa vocation de forum et d'espace de débats.

Avant-hier, vendredi 24 avril, la Foire internationale du livre de Tunis (23 avril-3 mai) a ouvert ses portes pour accueillir les nombreux visiteurs. Les retrouvailles annuelles avec le livre constituent une grande fête attendue par les lecteurs, les auteurs, les éditeurs, les intellectuels et tous les professionnels du secteur. L'événement très attendu devrait brasser les jours suivants un public nombreux représentant les lecteurs de tous âges.

Dès l'ouverture des portes, le public a investi les allées de la Foire, retrouvant les nombreux stands ainsi que les activités culturelles de cette 40e édition. Un programme empreint de militantisme, mettant en valeur les grandes causes et les débats contemporains consolidant de la sorte l'identité de cette Foire internationale du livre et lui renforçant sa vocation de forum et d'espace de débats.

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La présence des jeunes dès les premières heures est tout à fait remarquable. Accompagnés de leurs parents, ils ont investi les différents espaces qui leur sont réservés où ils peuvent faire preuve de créativité à travers des ateliers d'écriture, de peinture et de dessin ainsi que d'autres genres d'activités liés au livre avec bien entendu la présence d'encadreurs bénéficiant d'expériences en matière d'éducation et de formation.

L'allée principale de la Foire accueille le pavillon d'un invité d'honneur, l'Indonésie, dont l'ambassadeur, très populaire dans notre pays, fait preuve de dynamisme pour promouvoir la culture de son pays. Musique et danses indonésiennes ont attiré une foule qui s'est attroupée autour des danseuses. Ces dernières vêtues de costumes traditionnels aux couleurs flamboyantes ont exécuté avec beaucoup de dextérité et d'aisance des chorégraphies traditionnelles qui ont beaucoup séduit l'assistance. Le pavillon offre aux visiteurs des ouvrages en arabe, dont un sur l'historien Ibn Khaldoun et un autre intitulé «De Jakarta à Carthage».

C'est donc parti pour une dizaine de jours de rencontres, de débats, de dédicaces de livres, de découvertes et d'échanges avec les auteurs autour de leurs productions éditoriales. L'affluence en ce deuxième jour de la Foire augure d'une 40e édition prometteuse. Des groupes d'écoliers en tabliers bleu et blanc accompagnés de leur enseignante se bousculent devant les stands d'un éditeur spécialisé dans le livre de jeunesse.

D'autres attroupements devant les rayons achalandés de livres scientifiques qui attirent un grand nombre d'étudiants et de chercheurs. Une étudiante en master de gestion cherche un ouvrage spécifique pour son travail de recherche. Un autre étudiant en médecine est venu dès le premier jour pour acquérir un livre de crainte qu'il ne s'écoule vite. Selon l'éditeur, «ces ouvrages très demandés sont assez rares. On ne peut pas importer de grandes quantités de ce genre de livres scientifiques qui coûtent cher, mais on essaie de les mettre à la disposition des lecteurs avec une remise de 20%».

Mais le pic de fréquentation aura lieu durant les week-ends. Les visiteurs seront nombreux à sauter sur l'occasion pour profiter des remises accordées par les exposants. Il y a les érudits qui ne manquent pas les rendez-vous culturels et assistent tous les jours aux rencontres. Au café de la Foire, nous avons croisé un retraité de l'enseignement venu tôt dès l'ouverture de la Foire : «J'ai visité quelques stands et me suis attardé sur certains livres que je compte acquérir puis en attendant le démarrage de la rencontre sur «Le roman et le cinéma, je profite pour prendre un café. Pour moi, la Foire du livre est un événement indispensable, une fête que je ne raterai jamais», indique-t-il.

Encore une fois, l'espace dédié aux enfants et adolescents est marqué, comme d'habitude, par une activité intense. Il comprend 216 activités interactives (récits numériques et robotiques) réparties sur 7 espaces avec la participation de 47 institutions. Un carrefour essentiel qui draine un nombre considérable de jeunes qui sont venus, dès le premier jour, assouvir leur soif de savoir et de connaissances.

Des activités ludiques et des animations joyeuses vont sûrement ravir les jeunes visiteurs qui sont accompagnés par leurs parents ou leurs enseignants. Le livre crée ainsi une dynamique sur la scène culturelle tunisienne grâce à la diversité des genres et des auteurs proposés. Le livre, un des forts piliers de notre socle sociétal, est célébré pour son rôle déterminant dans le développement général du pays.