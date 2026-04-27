Tunisie: Registre national des entreprises - Les démarches administratives entièrement en ligne à partir du 1er juillet

La transformation numérique s'impose aujourd'hui comme un impératif stratégique, au coeur de la modernisation de l'administration publique. Elle constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité des services, renforcer l'efficacité des établissements et répondre aux nouvelles exigences de gouvernance.

Plus qu'un simple chantier technologique, la numérisation vise des résultats concrets pour l'Etat comme pour le citoyen : simplification des démarches, réduction des délais et limitation des erreurs. Dans cette dynamique, le développement de plateformes interconnectées apparaît déterminant pour fluidifier les échanges et renforcer la coordination entre les différentes structures administratives.

Améliorer les services publics, les rendre plus accessibles, plus rapides et de meilleure qualité constitue l'objectif ultime poursuivi par le gouvernement, qui cherche non seulement à moderniser ses propres structures, mais aussi à alléger le fardeau bureaucratique pesant sur les citoyens.

La transformation numérique est ainsi considérée comme la pierre angulaire de la simplification des procédures administratives.

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Tout chambouler !

Selon les standards internationaux, la transition vers la digitalisation des services administratifs s'articule autour de plusieurs composantes : la dématérialisation des documents, la mise en place de plateformes en ligne facilitant l'accès aux services, l'adoption de la signature électronique, le recours au paiement en ligne, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle pour automatiser les processus.

A la suite de la pandémie de Covid-19, une accélération de la digitalisation de l'administration s'est imposée, afin de lever les contraintes spatiales et temporelles et d'ouvrir de nouvelles opportunités, notamment pour les entreprises. Ce processus suppose également que ces dernières s'y engagent pleinement afin de s'adapter plus rapidement à un environnement économique en constante mutation.

S'inscrivant dans cette dynamique mondiale, la Tunisie a accordé une importance cruciale à la digitalisation des services administratifs, dans le but de renforcer la compétitivité et la productivité de son économie, tout en améliorant son climat des affaires.

Le Registre national des entreprises (RNE), notamment, a mis en oeuvre une stratégie de digitalisation alignée sur les principes de l'e-gouvernement, visant à instaurer une administration plus efficiente, des procédures simplifiées et des délais de traitement réduits.

Cette plateforme électronique offre aux porteurs de projets la possibilité d'effectuer, entre autres, l'enregistrement à distance lors de la création d'entreprises, y compris le choix du nom commercial. Elle permet également d'obtenir en ligne un extrait de registre, document indispensable pour de nombreuses démarches, notamment via la plateforme « Tuneps ».

Un nouveau cap

Récemment, le directeur général du Registre national des entreprises (RNE), Adel Chouari, a annoncé que la Tunisie s'apprête à franchir un nouveau cap dans la digitalisation de ses services administratifs. A partir du 1er juillet 2026, toutes les démarches liées au registre seront entièrement réalisées en ligne.

« Cette évolution est le résultat de plusieurs mois de préparation. L'objectif est clair : rendre les procédures plus simples, plus rapides et offrir un meilleur service aux investisseurs comme aux opérateurs économiques », a-t-il expliqué.

Il a précisé que, depuis septembre dernier, « le RNE fonctionne déjà selon un système mixte, combinant dépôt électronique et dépôt papier. Cette période de transition, qui a duré entre six et neuf mois, a permis aux usagers de s'adapter progressivement aux nouveaux outils, tout en donnant aux équipes le temps de tester le dispositif et de former les différents intervenants ».

Autre précision apportée par le directeur du RNE : à l'avenir, l'accès aux services passera obligatoirement par une identité numérique. « Les comptes actuels resteront utiles pour la consultation des informations, mais il ne sera plus possible d'effectuer des démarches administratives, comme la création d'une entreprise ou la modification de ses données, sans cette identité ou des moyens techniques reconnus. Ce système vise avant tout à sécuriser les opérations, protéger les données et prévenir toute fraude ».

Il a également indiqué que les frais liés aux services en ligne seront réduits de moitié par rapport aux procédures classiques, « une manière d'encourager les utilisateurs à adopter cette nouvelle approche ».

La transformation ne s'arrêtera pas là. La prochaine étape consistera à permettre la création d'entreprises entièrement à distance. D'ici fin 2026, il sera ainsi possible de lancer une activité sans se déplacer, l'ensemble des démarches pouvant être réalisé en ligne.

Attrait transversal des services en ligne

Rappelons que les résultats de la 22e enquête, menée en 2022, ont mis en évidence une augmentation notable du pourcentage d'entreprises ayant eu recours aux services du RNE par rapport à 2020, atteignant 86 % contre 71 %. Ce résultat positionne le registre en deuxième place parmi les services administratifs en ligne les plus sollicités par les entreprises.

L'analyse par taille d'entreprise révèle que le recours aux services du RNE est élevé aussi bien pour les petites entreprises (87 %) que pour les moyennes (85 %) et les grandes entreprises (88 %). De même, l'analyse sectorielle montre que ces services sont largement sollicités, tant par les entreprises opérant dans l'industrie (85 %) que par celles relevant du secteur des services (88 %).

Ces résultats témoignent de l'accessibilité et de l'attrait transversal des services en ligne du RNE, ainsi que de son rôle central dans la facilitation des procédures administratives pour un large éventail d'entreprises en Tunisie.

Force est de constater que le RNE ne cesse d'améliorer la qualité de ses prestations. En effet, le taux de satisfaction des entreprises à l'égard de ses services a enregistré une progression significative, passant de 83 % en 2020 à 90 % en 2022.