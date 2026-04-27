Sénégal: Le gouvernement a publié des avant-projets de réforme du système politique

Ce lundi 27 avril, le gouvernement a mis en ligne plusieurs avant-projets de loi, conformément aux engagements du président Bassirou Diomaye Faye, dans le but de traduire en actes les consensus issus des deux dialogues nationaux inclusifs consacrés à la justice en 2024 et 2025.

Ces textes s'inscrivent dans une dynamique de réforme du système politique sénégalais. Ils portent notamment sur la révision de la Constitution, l'élaboration d'une loi organique relative à la Cour constitutionnelle, la refonte du Code électoral avec la création d'une Commission électorale nationale indépendante (CENI), ainsi que sur un nouveau cadre juridique applicable aux partis politiques.

Selon un communiqué de la présidence, ces avant-projets de loi sont désormais accessibles sur la plateforme numérique du gouvernement.

Le chef de l'État a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des acteurs ayant contribué à ce processus, notamment les forces vives de la Nation, les facilitateurs des dialogues, ainsi que les experts des comités ad hoc chargés de la traduction juridique des recommandations issues des concertations.

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Il a également salué le travail du comité de relecture mis en place, sur instruction du Premier ministre, avec la participation du président de l'Assemblée nationale, en vue de finaliser ces textes. D'après la même source, ces réformes devraient contribuer au renforcement de l'État de droit, ainsi qu'à une plus grande inclusion et transparence du processus électoral.

Le président de la République a invité les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les spécialistes du droit et les citoyens à s'approprier ces transformations institutionnelles et à participer au débat qu'elles suscitent, dans un esprit constructif et apaisé.

Enfin, il a réaffirmé son attachement au dialogue et à une démarche inclusive dans la conduite des réformes, mettant en avant l'objectif de consolidation durable de la stabilité démocratique du Sénégal.