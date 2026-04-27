Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Edouard Mendy champion d'Asie, d'autres Sénégalais s'illustrent

Dakar — Vainqueur de la Ligue des champions d'Asie 2026 avec Al-Ahli Saudi FC pour la deuxième fois consécutive, Édouard Mendy figure parmi les footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers, aux côtés de Nicolas Jackson, Cheikh Sabaly, Lamine Camara, Assane Diao et Paul Valère Bassène, tous buteurs avec leurs clubs.

En remportant, pour la deuxième fois consécutive avec Al-Ahli, la Ligue des champions d'Asie 2026 face au club japonais FC Machida Zelvia (1-0), Édouard Mendy continue d'écrire l'histoire du football africain et mondial. Il devient le seul joueur sénégalais à avoir remporté un titre continental majeur sur trois continents différents.

Le gardien de 34 ans a également remporté la Ligue des champions d'Europe avec Chelsea FC en 2021, ainsi que la Coupe d'Afrique des nations 2021 avec le Sénégal.

L'ancien portier de Rennes et Reims a été désigné meilleur gardien de la Ligue des champions 2021, de la CAN 2021, meilleur gardien de l'année aux The Best FIFA Football Awards 2022, ainsi que meilleur gardien de la Ligue des champions d'Asie 2025.

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Ses compatriotes et coéquipiers en sélection nationale se sont également illustrés.

Champion d'Allemagne avec le Bayern Munich à quatre journées de la fin de la Bundesliga, Nicolas Jackson a marqué samedi lors de la 31e journée face à Mayence. Menés 3-0 à la pause, les Bavarois ont renversé la situation grâce à des buts de Jackson, Olise et Musiala, avant de s'imposer 4-3 sur une réalisation de Harry Kane. Sur les six derniers matchs toutes compétitions confondues, c'est la troisième apparition du Sénégalais, décisif à chaque fois.

La rencontre a également été marquée par la première titularisation de la saison du jeune sénégalais Bara Ndiaye. Pour sa troisième apparition avec le Bayern Munich, le milieu de terrain de 18 ans a été remplacé à la 77e minute.

En Angleterre, le Tottenham Hotspur de Pape Matar Sarr, alors en difficulté (18e, 34 points), a enregistré sa première victoire en Premier League après 15 matchs sans succès. Leur dernière victoire (1-0) remontait à la 18e journée face à Crystal Palace d'Ismaïla Sarr.

Les Hammers de West Ham United, avec El Hadji Malick Diouf, engagés dans la lutte pour le maintien avec Tottenham, ont obtenu une précieuse victoire (2-1) face aux Toffees d'Everton FC, où évoluent Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye.

En France, Lamine Camara a inscrit son premier but de l'année avec l'AS Monaco lors du match nul (2-2) de la 31e journée face à Toulouse FC de Pape Demba Diop, titulaire. Au Paris Saint-Germain, le jeune Ibrahim Mbaye continue de gagner du temps de jeu, avec 28 minutes disputées lors de la victoire contre Angers (3-0).

Avec Le Havre AC, Issa Soumaré s'est illustré lors du match spectaculaire contre FC Metz (4-4), en délivrant une passe décisive sur le quatrième but de son équipe.

En Italie, Assane Diao a marqué avec Como lors de la 34e journée de Serie A contre Genoa CFC. Son équipe, cinquième avec 61 points, s'est imposée 2-0 et peut encore espérer une qualification en Ligue des champions, à trois points de la Juventus FC.

Au Maroc, Paul Valère Bassène a marqué avec la RS Berkane lors de la 16e journée de Botola Pro face à Dcheira (2-1).

Au Canada, Cheikh Sabaly a ouvert le score lors de la victoire des Vancouver Whitecaps contre Colorado Rapids en Major League Soccer.