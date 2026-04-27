Sénégal: Ligue 1 - AS Pikine , Jaraaf et Teungueth FC grands gagnants, AJEL garde son fauteuil

Dakar — L'AS Pikine, Jaraaf et Tengueuth FC ont été les grands gagnants de la 24e journée de la Ligue 1 sénégalaise en signant des victoires dimanche devant leurs adversaires respectifs.

L'AS Pikine a battu (1-0) Génération foot, obtenant ainsi sa deuxième victoire d'affilée. L'AS Pikine occupe la sixième place derrière GF avec le même nombre de points (33).

Le Jaraaf a enfoncé la Linguère en remportant son duel (1-0) face à l'équipe de Saint-Louis. Avec cette 10e défaite, la Linguère occupe désormais la 14 et avant dernière place du classement.

L' équipe de Teungueth FC a réalisé une bonne opération en battant, 1-0, HLM, samedi, lors de la 24e journée de Ligue 1, revenant ainsi à deux points du leader AJEL.

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Avec ce succès, Teungueth FC prend la deuxième place avec 42 points, détrônant l'US Gorée classée troisième. Les insulaires ont été tenues en échec (O-O) à Ziguinchor pour le Casa sports.

Le leader de la Ligue 1, AJEL de Rufisque, voit son avance se réduire après son match nul vierge à Thiès devant Wally Daan.

L' équipe d'AJEL qui compte 44 points reste sur le fauteuil du leader à l'issue de cette journée.

Le derby de la banlieue entre Guédiawaye FC et l'ASC Cambèrène s'est soldé par un nul vierge.

- Voici les résultats déjà enregistrés de la 24e journée :

Wallydaan-AJEL : 0-0

Teungueth FC-HLM : 1-0

GFC- Cambérènem : 0-0

Casa-Gorée : 0-0

Pikine-Génération Foot : 0-0

SONACOS-Dakar Sacré coeur : 1-1

Stade de Mbour-US Ouakam : 0-0

Jaraaf-Linguère :1-0