Comores: Un forum économique cherche à lier entrepreneurs et investisseurs de l'océan Indien

Le Forum économique des îles de l'océan Indien s'est ouvert ce lundi 27 avril sous la houlette de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat (Uccia). Pendant trois jours, acteurs publics, investisseurs, bailleurs et chefs d'entreprise de la région vont se retrouver autour de plusieurs dossiers économiques jugés prioritaires.

Agriculture durable, intégration et connectivité régionales, innovation, intelligence artificielle ou encore résilience face aux crises internationales, les thématiques annoncées couvrent un large spectre. Entre tables rondes, ateliers et rencontres d'affaires, à Moroni les organisateurs veulent faire de cette 15e édition un évènement et un espace d'échanges, mais aussi de mise en relation concrète entre les acteurs économiques de la région.

L'agriculture et sa transformation, notamment autour des huiles essentielles, occupent une place centrale aux côtés des enjeux de normes, de qualité et d'accès aux marchés. Pour les organisateurs, le forum se veut avant tout un espace de travail concret.

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« Cela nous permettra aussi que ce soit les participants, nous en tant qu'organisateurs de ces ateliers, de prendre ces recommandations et ensuite de pouvoir les analyser, d'en faire le suivi pour qu'avant le prochain forum, on puisse avoir des résultats ou qu'on puisse mettre en oeuvre les conclusions de ces ateliers », estime En-Aichat Saïd Mohamed Souef, coordinatrice de l'organisation du forum à l'Uccia.

Trouver des solutions aux effets de la guerre au Moyen-Orient

Autre priorité affichée : la capacité des économies de la région à faire face aux chocs extérieurs, notamment dans un contexte international incertain. « On a mis une thématique en priorité, qui va porter sur l'impact de la guerre au Moyen-Orient », informe Hamidou Mhoma, président du comité d'organisation du forum, « c'est le moment de voir comment nous pouvons agir collectivement pour atténuer l'impact de cette guerre qui touche le monde entier. » Une occasion, pour tous les pays, de proposer des solutions et de voir comment ils peuvent agir.

Au-delà des échanges, les organisateurs espèrent aussi favoriser des mises en relation entre entreprises et investisseurs présents. En plus des îles de l'océan Indien, d'autres nations sont attendues comme le Mozambique, la Côte d'Ivoire ou encore la Tanzanie.