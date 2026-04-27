Mali: Après les attaques du FLA et du Jnim, la guerre de l'information se poursuit

27 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Grégory Genevrier

Sept villes attaquées, le ministre de la Défense Sadio Camara tué dans sa résidence : les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), affilié à al-Qaïda, et le mouvement séparatiste touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA) ont lancé une vaste offensive ce week-end au Mali. Si un certain calme semble être revenu sur place, la désinformation, elle, se poursuit sur les réseaux sociaux.

Vladimir Poutine s'est-il exprimé à propos de la situation au Mali dans une déclaration filmée ? C'est ce qu'avance à tort une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce dimanche 26 avril. On y voit le président russe, assis, en train de tenir un discours en russe. Une voix francophone générée par intelligence artificielle prétend traduire ses propos. Voici la « réaction forte de Poutine après les attaques au Mali », indique, à tort, la légende.

Dans les faits, Vladimir Poutine ne s'est pas exprimé publiquement sur les attaques menées ce week-end par les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), et les séparatistes touaregs du FLA. Aucune déclaration de ce genre n'est disponible sur les canaux de communication officiels du Kremlin. Seuls l'ambassade de Russie au Mali et le ministère des Affaires étrangères russe se sont exprimés, évoquant « une profonde préoccupation face à la situation actuelle ». De leur côté, les mercenaires russes d'Africa Corps ont officialisé leur retrait de Kidal.

Un avion malien abattu ?

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Dans la guerre des images qui fait rage sur les réseaux sociaux, certains comptes affirment qu'un avion L-39C Albatros de l'armée malienne aurait été abattu à Kidal. La vidéo montre la carcasse de l'un de ces jets d'origine tchécoslovaque, au sol, en plein milieu du désert.

Vérification faite, cette vidéo est sortie de son contexte. Grâce à une recherche par image inversée (voir ici comment faire), nous avons retrouvé sa trace en 2023. Elle a été filmée dans le cadre des affrontements qui avaient eu lieu à Léré, entre l'armée malienne et les combattants du Cadre stratégique permanent (CSP), dans la région de Tombouctou, en septembre de la même année.

La mort de Sadio Camara

Malgré la confirmation par la junte de la mort du ministre de la Défense malien, des fausses informations circulent toujours quant à son état de santé. Ces rumeurs s'appuient notamment sur une vidéo de dix secondes diffusée sur TikTok, dimanche 26 avril. On pense y voir Sadio Camara, en train de marcher entouré de plusieurs militaires. On croit l'entendre dire : « Moi, Sadio Camara, je ne suis pas mort. Je suis toujours en vie et je vais revenir en force ».

En réalité, cette vidéo a été entièrement générée par intelligence artificielle. Le compte qui en est à l'origine diffuse presque exclusivement des clips synthétiques pour faire des vues. Il se décrit lui-même comme un créateur de contenus. Ce flot de désinformation sème le doute sur ce qu'il s'est vraiment passé au Mali.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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