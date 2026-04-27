Tunisie: Le pays - Pluies locales et températures jusqu'à 37 degrés

27 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Institut national de la météorologie a annoncé, pour ce lundi, un temps parfois très nuageux sur les régions du nord et du centre, avec des pluies faibles et éparses. Le ciel sera partiellement nuageux dans le sud avant l'apparition, dans l'après-midi, de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les régions ouest du nord et du centre, avec des chutes de grêle par endroits.

Le vent soufflera du secteur sud sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera relativement fort, localement fort près des côtes ainsi que dans le sud, où des tourbillons de sable locaux sont attendus. Ailleurs, il sera faible à modéré.

La mer sera agitée à localement très agitée dans le golfe de Gabès, et peu agitée à houleuse sur le reste des côtes.

Les températures maximales varieront entre 22 et 27 degrés sur le nord, le centre et le sud-est, autour de 20 degrés près des côtes, entre 28 et 33 degrés dans les autres régions, atteignant jusqu'à 37 degrés dans l'extrême sud.

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