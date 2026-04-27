Tunisie: Foire du livre de Tunis 2026 - Découvrez les finalistes des grands prix littéraires

Le comité directeur de la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, organisée du 23 avril au 3 mai 2026, a annoncé tard dans la soirée de dimanche les listes courtes des Prix de la création littéraire et intellectuelle.

Prix Béchir Khraïef du roman

Doté de 15 mille dinars, ce prix réunit les finalistes suivants :

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Amina Zribi pour Sous le pont d'Amsterdam, Dar Al Amina pour l'édition et la distribution, 2025.

Sofiène Ben Farhat pour Ramla coeur-de-citron, Hikayat Édition, 2025.

Mohamed Rouis pour Des ailes de poussière, Masciliana pour l'édition et la distribution, 2026

Prix Ali Douagi de la nouvelle

Doté de 15 mille dinars, ce prix distingue les oeuvres suivantes :

Asmahan Chaabouni pour La fille de la vie, Arkadia pour l'édition et la distribution, 2025.

Hafidha Gara Bibane pour Moi, la tueuse et nos ombres, Dar Noukouch Arabiya, 2025.

Moaz Naija pour Beaux détails, Hikayat Édition, 2025.

Prix Fatma Haddad des écrits philosophiques

Doté de 15 mille dinars, ce prix n'a pas été attribué cette année en raison de l'absence de concurrence, une seule candidature ayant été enregistrée.

Prix Tahar Haddad des études humaines et littéraires

Doté de 15 mille dinars, ce prix comprend la liste courte suivante :

Campisi pour De l'émirat islamique à la conquête chrétienne de Sicile, Hikayat Édition, 2025.

Adel Khodr pour Dans l'amour et la gu(e)rre, Maison tunisienne du livre, 2026.

Mohamed Haddad pour La sécularisation de la réforme religieuse, Dar Mohamed Ali Hami pour l'édition, 2025.

Prix Mustapha Khraïef de poésie

Doté de 15 mille dinars, les finalistes sont :

Mohamed Khaldi pour La princesse attend toujours sur son balcon, Koui pour l'édition et la distribution, 2026.

Mohamed Naceur Mouli pour Pas de maison pour la fenêtre du poème, Abjadiet pour l'édition, 2026.

Mahmoud Targui pour La vie après le rire de Hind Rostom, Al Ferdaws pour l'édition et la distribution, 2026.

Prix Sadok Mazigh de la traduction de ou vers l'arabe

Doté de 15 mille dinars, le jury a décidé de limiter exceptionnellement la liste courte à deux ouvrages :

Ahmed Hizem pour D'une oasis à l'autre, Contre Est pour l'édition, 2026.

Achraf Gorgni pour La passion de la correspondance, Capsa pour l'édition et la distribution, 2026.

Prix de l'édition annoncés ultérieurement

Les prix de l'édition seront dévoilés à une date ultérieure. Il s'agit du Prix Abdelkader Ben Cheikh du meilleur éditeur de livres pour enfants ou adolescents, doté de 10 mille dinars, ainsi que du Prix Noureddine Ben Khader du meilleur éditeur tunisien, doté du même montant.

Hausse du nombre de candidatures

Le membre du jury et responsable des prix du Salon, Samir Sehimi, avait indiqué auparavant que le comité avait reçu 21 candidatures pour le prix de poésie, 16 pour la nouvelle, 17 pour les études humaines et littéraires, 9 pour la traduction et 37 pour le roman.

Il a souligné que ce dernier chiffre est en progression par rapport aux éditions précédentes, avec 33 candidatures en 2025 et 22 en 2024.

Concernant les prix de l'édition, trois candidatures ont été enregistrées, réparties entre les différentes catégories.

Date de proclamation des lauréats reportée

Les résultats définitifs et les noms des lauréats dans chaque catégorie seront annoncés le 2 mai, au lieu du 30 avril comme prévu initialement, pour des raisons organisationnelles, selon le président du comité directeur de la Foire, Mohamed Salah Kadri.